شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة الصوديوم اللازمة للجسم.. واحذر 10 أطعمة ترفع المعدلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصوديوم ضروري لعمل أجهزة الجسم، بالإضافة إلى أن الصوديوم يعمل على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل، ولكن قد تفاجأ بكمية الصوديوم التي تحصل عليها من خلال نظامك الغذائي يوميًا.

وبحسب ما نشره موقع " Greatist" توصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بتناول 2300 مللي جرام من الصوديوم أو أقل يوميًا، وهذا أكثر مما تحتاجه، لكي يعمل جسمك بشكل صحيح، حيث يحتاج فقط إلى حوالي 500 مللي جرام من الصوديوم كل يوم.





فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم

تحتوي بعض الأطعمة مثل البنجر على الصوديوم بشكل طبيعي، لكن معظم الأشخاص يستهلكون الكثير من الصوديوم من الأطعمة المالحة فائقة المعالجة، يمكن أن يكون للإفراط في تناول الملح آثار سلبية على صحتك العامة مثل رفع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى.

يحتاج جسمك إلى الكمية المناسبة من الصوديوم للقيام بأشياء مهمة مثل تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل، إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فقد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، فقط ضع في اعتبارك أن بعض هذه الحميات تقلل بشكل كبير من كمية الصوديوم التي تحصل عليها، وهي ليست مناسبة للجميع.

إليك بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم التي قد يوصي بها طبيبك:

-ريجيم صوديوم 2 جرام أو أقل يوميًا، يساعد في علاج عض الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

-نظام غذائي مقيد بـ3 جرام من الصوديوم أو أقل يوميًا، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب

وتشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من الملح المضاف قد يزيد من خطر الإصابة بحالات معينة، بما في ذلك سرطان المعدة وأمراض القلب، لذلك على الرغم من أنك قد لا تضطر إلى اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، إلا أن الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح المضاف يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يجب أن تكون محدودة

إذا كنت قد وصفت نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، فأنت بحاجة إلى تنظيم تناول الصوديوم بعناية، ولكن إذا كنت تحاول فقط تقليل مدخولك الإجمالي من الملح المضاف ، يمكنك محاولة تقليل أو الحد من الأطعمة التالية:

- ملح الطعام

- الأطعمة الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس والمعجنات

- اللحوم الباردة عالية الملح

- تناول كميات كبيرة من الملح مثل الطعام الصيني والبيتزا

- الحساء المعلب والمرق وخلطات الحساء الجافة

- وجبات المكرونة والأرز المعبأة

- التوابل عالية الملح مثل تتبيلات السلطة

- صلصات الجبن والأجبان فائقة المعالجة

- المعجنات مثل البسكويت

- الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطس المقلية

- اللحوم المصنعة والخبز المملح والفاصوليا المطبوخة والخضار المعلبة المالحة