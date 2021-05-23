شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ضيق التنفس.. أبرزها أمراض القلب والربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعوبة التنفس من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن الشعور بعدم الراحة عند التنفس ويمكن أن يتطور هذا تدريجيًا أو يحدث فجأة، وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن تحدث صعوبات التنفس بسبب العديد من الحالات المختلفة، ويمكن أن تتطور أيضًا نتيجة التوتر والقلق.

من المهم ملاحظة أن النوبات المتكررة من ضيق التنفس أو صعوبة التنفس المفاجئة الشديدة قد تكون علامات على وجود مشكلة صحية خطيرة تحتاج إلى عناية طبية ومن حالات الرئة التي يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس هى:

1: الربو

هو التهاب وضيق في المجاري الهوائية يمكن أن يسبب "ضيق في التنفس، أزيز، ضيق الصدر، السعال المتكرر"، والربو هو حالة شائعة يمكن أن تتراوح في شدتها.

2: الالتهاب رئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئة يمكن أن تسبب التهابًا وتراكمًا للسوائل والقيح في الرئة. معظم الأنواع معدية، ويمكن أن يكون الالتهاب الرئوي حالة مهددة للحياة ، لذا فإن العلاج الفوري مهم.

قد تشمل الأعراض"ضيق في التنفس، سعال، ألم صدر، قشعريرة، التعرق، حمة، ألم عضلي".

3: مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

يشير مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف وظائف الرئة. تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلى" أزيز، سعال مستمر، زيادة إنتاج المخاط، انخفاض مستويات الأكسجين، ضيق الصدر، يقع انتفاخ الرئة".

4: الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي هو انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين مما يؤدي إلى الرئتين، يحدث هذا غالبًا نتيجة جلطة دموية من مكان آخر في الجسم ، مثل الساق أو الحوض ، تنتقل إلى الرئة. يمكن أن يكون هذا مهددًا للحياة ويتطلب عناية طبية فورية، تشمل الأعراض الأخرى"تورم في الساق، ألم صدر، سعال، أزيز، التعرق الغزير، معدل ضربات القلب غير الطبيعي، دوخة، فقدان الوعي، لون مزرق على الجلد، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي".

5: ارتفاع ضغط الدم الرئوي

هو ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على الشرايين في الرئتين، وغالبًا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن تضيق هذه الشرايين أو تصلبها ويمكن أن تؤدي إلى فشل القلب ، وغالبًا ما تبدأ أعراض هذه الحالة بما يلي"ألم صدر، ضيق في التنفس، مشكلة في ممارسة الرياضة، التعب الشديد".

6: أمراض القلب التي يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس

قد تلاحظ أنك تشعر بضيق في التنفس في كثير من الأحيان إذا كنت تعاني من مرض في القلب هذا لأن قلبك يكافح لضخ الدم الغني بالأكسجين إلى باقي أجزاء جسمك، وهناك مجموعة متنوعة من الحالات المحتملة التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة.