شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على احتياج جسمك إلى فيتامين د .. منها آلام العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو فيتامين مهم للغاية ويمكن أن يكون له تأثير كبير على العديد من أجهزة الجسم على عكس الفيتامينات الأخرى، يوجد فيتامين "د" في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان، وفى التقرير التالي نرصد حول العلامات التي تشير إلى أن جسمك يعاني من نقص فيتامين د، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

آلام العظام

يساعد فيتامين "د" في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق بشكل أساسي، كما يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم لذلك، يمكن أن يكون تعزيز فيتامين د مفيدًا في التعامل مع آلام العظام.



آلام العظام

تساقط الشعر تساقط الشعر يعتبر تساقط الشعر علامة غير شائعة ويمكن أن يحدث بسبب العديد من العوامل ، بما في ذلك نقص فيتامين د يرتبط تساقط الشعر في الغالب بالإجهاد ، وهو بالتأكيد سبب شائع لهذه الأعراض، يجب اتباع نظام غذائي صحي.

تساقط الشعر الإعياء الإعياء يمكن أن يكون للشعور بالإرهاق العديد من الأسباب ونقص فيتامين (د) هو أحد هذه الأسباب ومع ذلك، غالبًا لا يعتبر سببًا محتملا، التعب والضعف من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د في الجسم.

التعب والضعف آلام العضلات آلام العضلات آلام العضلات أيضًا علامة أخرى تشير إلى أن جسمك يتوسل للحصول على فيتامين د، عادة ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون سببًا محتملاً لآلام العضلات لدى الأطفال والبالغين.

آلام في العضلات

الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب أيضا علامة محتملة لنقص فيتامين د، وفقًا للعديد من الباحثين ، هناك صلة قوية بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب ، وتحديداً لدى كبار السن.



الاكتئاب

ألم الظهر ألم الظهر قد تكون آلام العظام وآلام أسفل الظهر علامات على عدم كفاية مستويات فيتامين (د) في الدم، وجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من نقص كانوا أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر.