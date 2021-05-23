مصر.. رئيس لجنة كورونا يؤكد ظهور مصابين بالفطر الأسود ويحذر من الأشد خطراً

محمد الفلاح - مصر.. رئيس لجنة كورونا يؤكد ظهور مصابين بالفطر الأسود ويحذر من الأشد خطرا

الأحد 23 مايو 2021

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أن الفطر الأسود موجود في بلاده، ومرتبط بنقص المناعة التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط أو الخاطئ لأدوية "كوفيد -19".



وقال حسني، في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، إنه وقع الكشف الطبي على حالة أو اثنين من المصابين بكورونا، مصابين أيضًا بالفطر الأسود.

ولفت إلى أن الفطر الأسود يمكن علاجه دوائيا إذا تم التشخيص مبكرا، لكن إذا كان في مرحلة متأخرة تكون هناك ضرورة للتدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه.

وحذر من خطر كبير في مصر، حال عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل جيد في الفترة القادمة، وهو الالتهابات البكتيرية، والتي وصفها بـ"الأشد خطرا" من فيروس كورونا المستجد؛ لأنها تقاوم المضادات الحيوية.

كانت وزارة الصحة المصرية، نفت ما تردد بشأن تفشي سلالة الفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا في البلاد، عقب تصريحات شقيق الفنان سمير غانم حول وفاته بهذا المرض، وإثارته جدلا واسعا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، محمد عبدالفتاح، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا، موضحا أنه في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء.