شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب المفاصل.. اهتم بالبيض والسمك وابعد عن الكافيين والشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من أكثر الأعراض التى تصيب جميع الفئات العمرية سواء كبار السن أو من الشباب، فالأمر لا يقتصر على كبار السن ولكنها تشمل الفئات العمرية الأقل، ولابد من الاهتمام بالتدفئة خاصة فى فصل الشتاء لمنع الإصابة بها، مع اتباع الأنظمة الصحية الجيدة فى تناول الطعام للحد من الوصول لالتهاب المفاصل، ووفقًا لموقع "the health " الطبى هناك عدد من الخطوات لعلاج التهابات المفاصل ومنها:

1.الاهتمام بفيتامينات منتجات الألبان مثل صفار البيض، واللبن، والزبادى.



منتجات الالبان

2. الاهتمام بتناول أطعمة تحتوى زيت السمك والأوميجا 3.

3.شرب الزنجبيل الذى يؤثر على ضخ الدم بالأوعية الدموية خاصة فى الأطراف من اليدين والأرجل.

4. التوقف عن الأطعمة التى تحتوى على الصوديوم ومنها الحوادق، والمخللات، والشطة، والفلفل.

5. الابتعاد عن الكافيين مثل الشاى والقهوة لتأثيرها على الشرايين الطرفية، وتأثيرها على الأوعية الدموية.



الشاى

6. علاج الأمراض التى تصيب الشخص وتسبب الالتهاب مثل السكر أو اليوريك أسيد فى الدم.

7.اللجوء للتدفئة الجيدة فى أوقات برودة الطقس لزيادة ضخ الدورة الدموية إلى الأطراف والمفاصل.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع، أن منتجات الألبان وشرب الزنجبيل والأوميجا 3 تحسن جميعها من علاج المفاصل والأوعية الدموية، إضافة إلى الاهتمام على مدار فصل الشتاء بكمادات المياه الدافئة، وارتداء الملابس الثقيلة، وممارسة الرياضة التى تساعد على خروج البرودة من الجسم.

وأضاف التقرير، أن أعراض التهاب المفاصل الأكثر شيوعا تتعلق بنوع الالتهاب الذى يصيب الشخص والذى يختلف من مصاب لآخر ويمكن أن تشمل وجع، تيبس وعدم القدرة على الحركة، وانتفاخ فى العضلات واحمرار، وهبوط فى مدى الحركة ، بالاضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعب، والطفح، وهبوط فى الوزن.