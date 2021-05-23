شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم علاج للاكتئاب.. تعرف على طرق تناوله والآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد بعض العلاجات الطبيعية الشخص المصاب بالاكتئاب فى تحسين الحالة المزاجية له، وأحد هذه العلاجات هو الكركم الذى يقال إن له صفات لا تصدق للشفاء، ويمكن علاج الاكتئاب من خلال تناول الكركم، لذا ما هي الصفات التي يمتلكها الكركم والتي يمكن أن تحسن الشخص من حالة الاكتئاب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

هل يمكن علاج الاكتئاب بالكركم؟

الكركم له بعض الصفات التي تقلل من أعراض الاكتئاب ومن ثم تحسن الحالة الذهنية، لأن الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكركمين الذي يزيل الجذور الحرة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، وتقلل الالتهابات التي تسبب التوتر المؤدي إلى الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية للإنسان.

يمكن إعطاء الكركم بهذه الأشكال مع العلاج المنتظم:

يمكن تناول مكملات الكركم فى المكمل الغذائي الذي تتناوله ويجب أن يحتوي على حوالي 95٪ من تركيز الكركم فيه، كلما كان المكمل أكثر نقاء كان مفيدًا في علاج الاكتئاب، يجب عليك التحقق من الجرعة وعدم تناولها بشكل زائد بدون وصفة طبية، يمكنك تناول حليب الكركم مرتين في اليوم يطلق عليه أيضًا الحليب الذهبي لأنه يساعد على تحسين العديد من الظروف الصحية ويحافظ على صحة الشخص.



حليب الكركم

الآثار الجانبية ومخاطر استخدام الكركم كعلاج الآثار الجانبية ومخاطر استخدام الكركم كعلاج لا يوجد سوى عدد قليل من الآثار الجانبية المحتملة للكركم لأنه بشكل عام صحي للغاية وآمن للابتلاع، ويمكن أن تشمل بعض الآثار الجانبية: معدة مضطربة، وغثيان، والتقيؤ.

يمكن أن تحدث بعض مضاعفات استخدام الكركم للاكتئاب إذا كان:

- السيدة حامل.

- لديك حصوات في المرارة.



الكركم

- ضعف انسداد القنوات الصفراوية.

- من انخفاض ضغط الدم.