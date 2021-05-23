شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية للحفاظ على رطوبتك فى الصيف.. تناول الخيار واللبن الرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على صحتك بسبب التعرق والجفاف والجلد اللزج والتعب والصداع والدوخة والغثيان والتشنجات والنبض السريع والضعيف وغيرها من الأعراض الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، لذلك من الضروري تناول كمية كافية من الماء وتجنب الأطعمة الجافة والمالحة والمقلية، ويرصد تقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا" الأطعمة الصيفية الشائعة التى يمكن أن تحافظ على المناعة والوقاية من الأمراض خاصة خلال فصل الصيف.

- فيما يلى.. 5 أطعمة صيفية شائعة لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض:

1- البطيخ أو الشمام

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء إلى جانب أنه غنى بفيتامين سى و أ والبوتاسيوم والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة وهو منخفض في الصوديوم والسعرات الحرارية، ويساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ولكن تذكر أنه نظرًا لأن البطيخ حمضي قليلًا بطبيعته يجب تجنب تناوله على معدة فارغة وفي وقت متأخر من الليل.

2- الخيار

الخيار غير مكلف ومليء بالماء ويساعد على إزالة السموم من الجسم بشكل عام، فهو مبرد ممتاز خاصة فى فصل الصيف، كما أنه يمنع الإمساك ويعزز المناعة ويخفف الالتهاب بينما يهدئ أيضًا حروق الشمس إلى جانب تطهير الجسم، ولعل أفضل طريقة لاستهلاك الخيار هي إضافته إلى السلطة.

3- الزبادي واللبن

محملة بفوائد البكتيريا الصحية، فالأطعمة المخمرة تساعد في نمو الدماغ وهي رائعة لتخفيف القلق، كما أنهما يوفران كائنات دقيقة صديقة للأمعاء تساعد في عملية الهضم خلال فصل الصيف، ويساعد تناول الزبادي في تقليل الالتهابات المزمنة المسئولة عن القلق والتوتر والاكتئاب، كما يساعد شرب اللبن الرائب على تبريد الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على استعادة الطاقة الطبيعية للجسم.

4- ماء جوز الهند

يحافظ ماء جوز الهند على استقرار الإلكتروليت في الجسم، فهو مشروب صيفي استثنائي لمحاربة الطقس الحار من خلال إبقائك رطبًا، كما أنه يساعد في تعزيز قدرتك الهضمية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تعزيز نمو الخلايا وتنظيم ضغط الدم كما أنه مُدر طبيعي للبول.

شاي أعشاب

5- شاى الأعشاب

الأعشاب والتوابل رائعة لإدارة حرارة الجسم الزائدة، ويشمل ذلك شاي الكركديه وشاي البابونج وعصائر النعناع، كما يعتبر عصير البرتقال والليمون وما إلى ذلك من الأطعمة الصحية جدًا خلال هذا الموسم.