هل جميع لقاحات كورونا توفر حماية عالية من المضاعفات الخطيرة والوفاة؟

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

كشفت دراسة جديدة عن أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا، توفر درجة عالية من الحماية من الأعراض الخطيرة التي تستدعي النقل للمستشفيات ومن الوفاة.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت عن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا، أن الفعالية ضد الأمراض المرتبطة بكوفيد19 بلغت ما متوسطه حوالي 85% بعد دورة كاملة، وترتفع إلى ما يقرب من 100% فيما يتعلق بالحماية من الأمراض الشديدة أو نقل المصابين إلى المستفيات أو الوفاة.

وقال الباحثون إن "هذه التقديرات يجب أن تكون مفيدة لبناء نماذج حسابية لتأثير التطعيم واتخاذ قرارات سياسية تنطوي على التطعيم".

وأوضح الباحثون أنهم يخططون لتحديث أبحاثهم، التي تلقت تمويلا من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، مع توفر المزيد من المعلومات.

وقد مكنت السرعة غير المسبوقة التي تم بها تطوير اللقاحات الآمنة والفعالة وطرحها في جميع أنحاء العالم العديد من إعادة فتح الكثير من الاقتصادات، مما مهد الطريق للتعافي من أسوأ جائحة منذ قرن.