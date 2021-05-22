شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الحساسية يوضح علاقة الفطر الأسود بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والصناعة بالمصل واللقاح، أن حالات الاصابة بمرض الفطر الأسود نادرة جداً.

وأشار «الحداد»، خلال مداخله هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على قناة الحدث اليوم، إلى أنه عند إصابة المريض بفيرس كورونا يأتي له ما يسمي بالعاصفة المناعية ليكون رد الفعل لجهاز المناعة للمريض ضعيف عند الإصابة بالفيروس، فيقوم الطبيب المعالج بإعطاء أدوية مثبطة لمناعة من بينها: الكورتيزون والمضادات الحيوية وخلافه، فيؤدي إلى إضعاف المناعة.

وأضاف رئيس قسم الحساسية أن مرضى السكر هم الأكثر عرضه لهذا المرض لان كل هذة المضاعفات تمثل بيئة خصبة جدا لنمو الفطريات، وهذا يساعد الفطريات الانتهازية لإختراق الأغشية المخاطية، وهذة الفطريات تتوجد في التكيفات، التراب والجو.

وأكد أن الأدوية المثبطة من الكورتيزون لشخص مريض سكر أو شخص يعاني من الأمراض المناعية زي الروماتيود والذئبة الحمرا، أو شخص بيتعالج بأدويه كيماوي تتشكل بيئة خصبة للفطر لإختراق جسم الإنسان.

وأشار إلى الأعراض المراضية لهذا الفطر للشخص المصاب يدخل في الأقسام المخاطية للأنف ويسبب له رائحة كريهه، وإفرازات سمراء، وصداع شديد، ويهاجم العين، والرئة ولكن لم تسجل إلا نسبة بسيطة جدا.