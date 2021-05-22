شكرا لقرائتكم خبر عن مع تواصل الحملة .. انخفاص تقييم تطبيق فيسبوك بشكل غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض تقييم تطبيق فيسبوك Facebook على متجر جوجل Google Play للأجهزة العاملة بنظام الاندرويد وعلى متجر أب ستور App Store الخاص بأجهزة أبل بشكل غير مسبوق منذ بدء أحداث غزة والقدس الأخيرة والتي بدأت بطرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ الجراح والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى ثم ضربات صاروخية متتالية من اسرائيل لقطاع غزة، أودت بحياة 232 شهيدا بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين منهم 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا وفقا لقناة العربية نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية, بالمقابل سقط 12 قتيلا من الجانب الاسرائيلي.

هذه الأحداث منذ بدايتها لم تغب عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على الفيسبوك الذي كان له نصيب كبير من التفاعل حول هذه الأحداث إلا أن سياسته الخاصة والتي تم تطبيقها على هذه الأحداث منها حظر المشاركات وبعض الكلمات، مما أثار غضب العديد من المستخدمين بشكل كبير واتهامهم إدارة الفيسبوك بالانحياز لإسرائيل، مما جعلهم يطلقون حملة كبيرة لخفض تقييم التطبيق إلى نجمة واحدة من أصل 5، وهو ما أوجد تفاعلا كبيرا بين الاف المستخدمين كنوع من الاعتراض والعقاب وإرسال رسالة قوية للمسؤلين.

هذه الحملة وجدت صداها الكبير وبالفعل كان متوسط تقييم تطبيق الفيسبوك يتراوح بين 4 درجات أو 4 نجوم وظل ينخفض طوال الأيام الماضية، ليصل اليوم حتى كتابة هذه السطور إلى 2.4 درجة على متجر جوجل, بل ويتخطى ذلك الانخفاض بشكل أكبر ويصل تقييمه على App Store الخاص بأبل إلى 1.2 درجة بالرغم من التهدئة التي تمت اليومين الماضيين.

- تقييم المستخدمين لتطبيق الفيسبوك على متجر جوجل اليوم -

- تقييم المستخدمين لتطبيق الفيسبوك على App Store اليوم -