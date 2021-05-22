شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بنقص فيتامين ب 12 بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء الجيدة لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي الخاص بك وخلايا الدم الحمراء، ولا ينتج جسمك فيتامين ب 12 لذلك يجب الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، لأن جسمك لا يخزن فيتامين ب 12 لفترة طويلة، وفقا لتقرير لموقع webmed.

مقدار ما يحتاجه الجسم من فيتامين ب12

الرضع حتى سن 6 شهور: 0.4 ميكروجرام

الأطفال من سن 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروجرام

الأطفال من سن 1-3 سنوات: 0.9 ميكروجرام

الأطفال من سن 4-8 سنوات: 1.2 ميكروجرام

الأطفال من سن 9-13 سنة: 1.8 ميكروجرام

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا: 2.4 ميكروجرام

البالغون: 2.4 ميكروجرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروجرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية

المصادر الغذائية لفيتامين ب 12

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي، أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن .

الفئات المعرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12

مع تقدم العمر، قد يصبح من الصعب امتصاص هذا الفيتامين يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت قد خضعت لعملية إنقاص الوزن أو أجريت عملية أخرى لإزالة جزء من معدتك، قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 إذا كان لديك: