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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لشرب الماء الساخن أثناء جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عندما بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع، كانت هناك الكثير من التقارير حول شرب الماء الساخن والبخار وحتى الاستحمام في الماء الساخن، والتى قد تلعب دورا فى منع الإصابة بالفيروس، على الرغم من أن كل هذه الأشياء قد لا تعالج عدوى كورونا، إلا أن إحداها يمكن أن يفيدك بالتأكيد فى الحفاظ على صحتك ثابتة.
ينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب الماء الساخن لأغراض متعددة، لأن يقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الماء، فى التقرير التالية نرصد الفوائد الرئيسية لشرب الماء الساخن للحفاظ على صحتك في وقت كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
يخفف احتقان الأنف :
يمكن أن يكون كوب من الماء الساخن مفيدا حقا عندما يتعلق الأمر بتخفيف احتقان الأنف، أمسك كوبا من الماء الساخن وخذ شهيقا مع دعاماته البخارية لتخفيف انسداد الجيوب الأنفية والاحتقان، ويساعد الماء الدافئ الساخن على تلطيف التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.
الماء الساخن
يساعد الجهاز الهضمى :
شرب الماء يجعل الجهاز الهضمي يعمل، فعندما ينتقل الماء عبر معدتك إلى الأمعاء ، يزيل الفضلات من جسمك، فالماء الساخن فعال بشكل خاص لأنه لا يترك جزيئات الطعام تتراكم في الجوانب ويحسن تنشيط الجهاز الهضمي، له تأثير جيد على حركات الأمعاء وطرد الغازات بعد بعض العمليات الجراحية.
الماء الساخن
يحسن وظيفة الجهاز العصبي المركزي
يمكن أن يؤثر نقص الماء في جسمك على النظام العصبي، وقد يكون لها بعض الآثار السلبية عندما يتعلق الأمر بوظائف المخ، يمكن أن يؤدي شرب الماء الساخن إلى تحسين النشاط في الجهاز العصبي المركزي الذي من خلاله تزداد أيضا وظيفة الجسم بالكامل.
الماء الساخن
يحسن الدورة الدموية :
يمكن أن يؤدي شرب الماء الساخن والحمامات الدافئة فى تحسين الدورة الدموية في الجسم مما يحسن الوظيفة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الجسم، ويساعد شرب الماء الساخن خاصة في الليل على الاسترخاء وتحسين نومك.
الماء الساخن
يقلل من مستويات التوتر :
يمكن لشرب الماء الساخن أن يقلل من مستويات القلق لدينا ويعطي إحساسًا بالهدوء والرضا ويطلق المشاعر الإيجابية، كما أنه مرتبط بالحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين الحالة المزاجية ومستويات الاسترخاء.