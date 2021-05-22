تغريم الرئيس البرازيلي لحضوره تجمعا دون كمامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حاكم ولاية مارانهاو، شمال شرق البرازيل أنه سيتعين على الرئيس جايير بولسونارو دفع غرامة لمشاركته في تجمّع دون كمامة وسط جائحة كورونا.

وقال الحاكم فلافيو دينو عبر "تويتر"، مساء الجمعة، إن السلطات الصحية في مارانهاو "فرضت غرامة على رئيس الجمهورية الذي أقام تجمعات بدون أدنى احتياط صحي".



وأضاف: "القانون واحد للجميع"، موضحا أن القيود المعمول بها في مارانهاو "تحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وتفرض وضع الكمامة"، حسب الوكالة الفرنسية.

سيحدد مبلغ الغرامة بعد أن تقدم الرئاسة دفاعها في غضون 15 يوما، وينص القانون على غرامة تراوح بين 230 إلى 300 ألف يورو.





ولم تجب الرئاسة على سؤال وجهته إليها وكالة فرانس برس حول الموضوع.

شارك جايير بولسونارو، الجمعة، في حفل رسمي لتسليم سندات ملكية زراعية في منطقة ريفية تبعد 500 كيلومتر من عاصمة ولاية مارانهاو.

وتأكد رصد أولى الإصابات بالمتحور الهندي الخميس في الولاية البرازيلية الفقيرة لدى 6 من أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم هونج كونج.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على حساب "تويتر" الرسمي لبولسونارو، وجوده وسط حشود بدون كمامة أثناء استقباله من مئات الأشخاص.