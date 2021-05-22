شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: الشباب عرضة لمتلازمة التعب المزمن بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الباحثون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية من أن المراهقين والشباب الذين يصابون بفيروس كورونا قد يعانون أيضًا من متلازمة التعب المزمن كجزء من أعراض ما بعد كورونا طويله، وفقا لتقرير لموقع time now news.

وكشفت مراجعة حديثة من جامعة جونز هوبكنز لثلاث دراسات حالة بعضًا من الأدلة الأولى على أن إحدى المشكلات الخطيرة بعد كورونا قد تكون التهاب الدماغ والنخاع العضلي / متلازمة التعب المزمن (ME / CFS) ، وهو اضطراب معقد متعدد الأنظمة يُعرف سابقًا باسم متلازمة التعب المزمن.

الأعراض طويلة المدى حتى بعد 6 أشهر

نُشرت النتائج في مجلة Frontiers in Medicine، وقال بيتر رأوى مدير عيادة التعب المزمن في مركز جونز هوبكنز للأطفال وأستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز" بعد ستة أشهر من التعافى من كورونا لا هناك علامات للإصابة بمتلازمة التعب المزمن".

ما وجده الأطباء الباحثون:

المرضى الثلاثة الذين تم تقييمهم في الدراسة الأخيرة هم رجل يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأتان ، تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 عامًا ، بدأت أعراض كورونا لديهم بين أبريل ويونيو 2020 ، وتم إحالتهم إلى عيادة التعب المزمن بين أغسطس وأكتوبر من نفس العام.

ظهرت أعراض عدم التحمل الانتصابي وهي مجموعة من الحالات السريرية التي تشمل التعب والدوار وصعوبة التركيز ، وترتبط بأكثر من 90٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن في جميع الحالات الثلاثة منذ بداية مرضهم بكورونا.

تم إجراء فحص بداية أعراض ما بعد كورونا لمدة ستة أشهر ، بما في ذلك تقييمات الحركة والوظيفة العصبية ، على كل مريض لتحديد ما إذا كان يمكن تشخيص متلازمة التعب المزمن كل ثلاثة استوفى المعايير بسهولة.

من المثير للاهتمام ، كما يقول الدكتور رو أن جميع المرضى الثلاثة يعانون من أعراض تنفسية خفيفة نسبيًا لفيروس كورونا ولم يتطلب أي منهم دخول المستشفى ومع ذلك يبدو أنه ترجم إلى مشكلة ثانوية أكثر خطورة متلازمة التعب المزمن بالنسبة لهم جميعًا.

وأضاف أن هذه النتيجة تتوافق مع الدراسات السابقة التي أجريت على المرضى الأكبر سنًا المصابين بـكورونا الذين أظهروا إرهاقًا مستمرًا بعد أشهر من الإصابة.

الحساسية للضوء

صداع الراس

الغدد الليمفاوية الرقيقة

التعب والضعف

آلام العضلات والمفاصل

عدم القدرة على التركيز

أرق

النسيان

تقلب المزاج

الالتباس

حمى منخفضة

كآبة

أعراض متلازمة التعب المزمن: