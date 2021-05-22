كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود.. يقتل خلال ساعات

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل القضاء على وباء كورونا، ظهر داء جديد أثار الرعب مرة أخرى خاصة أنه يقتل المصابين بالفيروس.

كشفت مصادر طبية عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بـ “داء الفطر الأسود” القاتل، والذي انتشر مؤخراً في العديد من المناطق الهندية، مشيرةً إلى أنه ينشأ بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

وبحسب ما نشرته مراكز أميركية لمكافحة الأمراض، فإن من أهم سبل معالجة المرض هي الكشف المبكر عن العدوى، لاسيما وأنه يصنف بين الأوبئة الأكثر عدوانية ومهاجمة للخلايا الإنسانية، مشيرةً إلى أنه توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية.

كما أشارت المراكز إلى أن متوسط معدل الوفيات بالعدوى قد يصل إلى نسبة 54 بالمئة من المصابين، لافتةً إلى أن الفطريات المسببة له، تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

إلى جانب ذلك، حذرت المراكز من خطورة الإصابة بالوباء، على اعتبار أن المريض سيكون معرض للوفاة خلال الساعات أو الأيام الأولى من الإصابة، مبينةً أن المرض ليس معدياً ولا ينتقل من المصاب إلى المحيط.

في ذات السياق، أكدت المراكز أن علاج الوباء يحتاج لكشط الأنسجة الميتة وإزالتها وقد يُضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

يشار أن شقيق الفنان المصري الشهير الراحل، سمير غانم، كشف أن الفنان المصري كان قد تخطى كورونا، وأصيب بفشل كلوي حاد، لافتا إلى إصابته بمرض “الفطر الأسود” في عينيه.