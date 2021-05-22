كيف تتجنب آلام الظهر عند الركض؟

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

قالت حركة "صحة الظهر" إنه يمكن تجنب آلام الظهر أثناء وبعد الركض بتقوية عضلات الجذع، التي تدعم الظهر وتمنحه الثبات والاستقرار اللازمين.



وأوضحت الحركة الألمانية أنه يمكن تقوية عضلات الجذع بتمارين البلانك بالاتكاء على الكوع Ellbow plank.

وبشكل عام على المبتدئين الركض على نحو معتدل في البداية مع التبديل بين الركض والمشي، حتى تعتاد العضلات والأربطة والأوتار على الحمل البدني، ثم زيادة الشدة بالتدرج.