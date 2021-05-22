بينها النعناع… هذه المكونات في مطبخك تغنيك عن مسكنات الألم

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عرض موقع قناة “العربية” 10 مكونات غذائية يمكنك استخدامها بدلا عن المسكنات الدوائية، إذ أنها بلا آثار جانبية، نظرا لكونها مواد طبيعية، ونعرض تلك المواد فيما يلي.

الزنجبيل:

ويعتبر مضادا للالتهابات، كما أنه فعال في تخفف آلام العضلات والمفاصل.

الثوم:

مضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد على علاج التهاب المفاصل وما ينتج عنه من آلام، كما يستخدم لعلاج البرد.

القرنفل:

وذلك عن طريق مضغه حيث يعمل على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.

النعناع:

يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.

الخل الأبيض:

وذلك عن طريق وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم.

الفلفل الحار “الشطة”:

يعطي إحساسا بحرقة موضعية، ما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم في العضلات.

القرفة:

تنشط الدورة الدموية، ما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم، ما يعطي شعورا بالارتياح.

الكركم:

يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن، ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات.

الشوفان:

يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.

الماء:

وذلك من خلال الحفاظ على رطوبة أنسجة الجسم، كما يعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف.