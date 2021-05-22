3 تمارين للتنفس يجب تجنبها عند الإصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - تمارين التنفس من أفضل طرق تقوية الرئتين وتساعد على التعافي من كورونا، ومنذ بداية وباء كورونا، تم التركيز باستمرار على أهمية تقوية الجهاز التنفسي لتقليل مخاطر الإصابة والخطورة، حيث إن فيروس كورونا هو مرض يصيب الجهاز التنفسي ويضر بشدة بأنسجة الرئة، ما يؤدي إلى ضيق التنفس وتكوين المخاط لكن يمكن لأداء تمارين التنفس قبل وبعد الإصابة أن ينظف مجرى الهواء ويزيد من سعة الرئة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فبالرغم من أن هناك عدة أنواع من تمارين التنفس التي يمكنك القيام بها بعد الإصابة، إلا أن هناك أيضًا بعض التمارين التي يجب عليك الابتعاد عنها، حيث تضع تمارين التنفس هذه ضغطًا شديدًا على الجهاز التنفسى، وقد يؤدي القيام بها عند المعاناة من فيروس كورونا المستجد وأثناء مراحل التعافي إلى ضيق في التنفس وتسبب مشاكل أخرى، في هذا التقرير نتعرف على 3 تمارين للتنفس يمكن تجنبها عند الإصابة بفيروس كورونا.

التمرين الأول

وهو تمرين في اليوجا يسمى ​Kapalbhati Pranayamaـ وتقوم فكرة هذا التمرين على أن تستنشق الهواء عن طريق الأنف بشكل طبيعي، ولكنك تستنشقه بقوة عبر الأنف مع التأكد من أن عدد الزفير أقل من عدد الزفير، حيث يولد تمرين التنفس حرارة في الجسم مما يساعد على إزالة السموم ومخلفات النفايات ويحسن معدل الأيض ويعزز وظائف الكبد والكلى.

لكن هذا النوع من تقنيات التنفس المتقدمة يضع ضغطًا كبيرًا على أعضائك الداخلية لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل القلب أو أي مشاكل في الجهاز التنفسي.

يمكن أن يؤدي القيام بذلك عند المعاناة من كورونا ، خاصة في الحالات الشديدة، إلى ضيق في التنفس والدوار.

تمرين الإغماء في التنفس

أثناء أداء هذا التمرين المسمى Moorchha Pranayama، يجب على الشخص التنفس ببطء والاحتفاظ به لفترة طويلة، وهو تقنية تنفس متقدمة أخرى تخلق إحساسًا بالإغماء أو الطفو يوفر هذا التمرين إحساسًا خفيًا بالنشوة، ولكنه غير مناسب للجميع.

فقط بعد إتقان تمارين التنفس الأساسية ، يجب على الشخص أن يجربها، و ينصح مرضى كورونا بعدم تجربته لأن حبس النفس قد يزيد من الدوار وهو أحد أعراض الأمراض المعدية. سيؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط على رئتيك، والتي لا تزال تتعافى.

التمرين الثالث

يعرف باسم Bhastrika Pranayama يتطلب تمرين التنفس هذا أن تقوم بالشهيق والزفير بسرعة ، تمامًا كما يفعل حداد ينفخ منفاخه هذا هو السبب في أنه يعرف أيضًا باسم التنفس بالمنفاخ.

هذا تمرين بسيط، لكنه ينتج الكثير من الحرارة في الجسم ويضع ضغطًا شديدًا على الرئتين. يمكن أن يترك حتى الشخص السليم يصاب بالدوار ويلهث للحصول على الهواء، لذا ينصح مرضى كورونا الشديد بعدم محاولة تمرين التنفس هذا.