شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بالهند يبتكرون اختبارا جديدا لاكتشاف كورونا باستخدام الغرغرة بالماء المالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر الباحثون بالمعهد الوطني لبحوث الهندسة البيئية الهندى ابتكارًا رائدًا لاختبار الاصابة بفيروس كورونا كبديل سهل لتحليل RT-PCR وأرخص ويعد وسيلة جيدة للأشخاص الذين يخشون إجراء مسحة البلعوم الأنفي ويعتمد هذا الاختبار على الغرغرة بعينة من المحلول كما تسهل هذه الطريقة غير الغازية الحصول على نتيجة أسرع لاختبار RT-PCR لإكتشاف الاصابه بكورونا.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news منح المجلس الهندي للأبحاث الطبية الموافقة على استخدام اختبار Saline Gagle للكشف عن اصابات كورونا، حيث يعد هذا الاختبار هو الأول من نوعه على مستوى العالم بموجب التقنية الجديدة ، لا يلزم استخراج الحمض النووي الريبي كما هو الحال مع الاختبارات الحالية للعينات.

لا حاجة إلى مسحة ووسيلة نقل فيروسية كما هو الحال في مسحة البلعوم الأنفي، مسحة البلعوم الفموي

لا حاجة لعمال رعاية صحية مهرة لجمع العينات

أخذ العينات غير جراحي ومريح وصديق للمرضى

تقليل إنتاج النفايات أثناء جمع العينات.

أخذ العينات الذاتية ممكن.

يمكن أخذ العينات بسرعة.

يمكن تقليل الطوابير الطويلة للمرضى في مركز جمع العينات.

لا تتطلب مجموعة استخراج الحمض النووي الريبي تعد الحضانة البسيطة لدرجة حرارة الغرفة في المخزن المؤقت، متبوعًا بالتسخين لبضع دقائق جيدة بما يكفي لإعطاء نموذج RNA جيد بشكل معقول لـ Direct RT-PCR .

جيد بشكل معقول لـ . يوفر الوقت والمال.

مميزات الاختبار الجديد لكوروناكيف يتم الاختبار؟

أحضر الأنبوب (أنبوب الاختبار) مع 5 مل من الماء المالح.

املأ فمك بالمياه المالحة وقم بتدوير السائل داخل الفم.

بعد 15 ثانية، املأ الأنبوب بالماء المغرغر.

يمكنك القيام بجمع العينات خارج مركز جمع العينات أو معمل الاختبار مباشرةً.

وقال الدكتور كريشنا خيرنار ، العالم الذي أحدث هذا الابتكار الغرغرة هي إحدى الطرق الشائعة الاستخدام لمعالجة عدوى الجهاز التنفسي العلوي لقد فكرنا لماذا لا نستخدم نفس الطريقة لاحتجاز الفيروس..