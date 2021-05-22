شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء طعام أو دواء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة عند شراء طعام أو شراب أو دواء للحفاظ على الصحة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”،:” لا تأخذ طعاماً أو شراباً من سوبرماركت أو دواءً من صيدلية إلا بعد التأكد من:
١.تاريخ الانتهاء
٢.ظروف التخزين مطابقة لما هو مكتوب على الغلاف.
٣. التغليف المحكم(لم يفتح من قبل).
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء طعام أو دواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.