شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء طعام أو دواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة عند شراء طعام أو شراب أو دواء للحفاظ على الصحة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”،:” لا تأخذ طعاماً أو شراباً من سوبرماركت أو دواءً من صيدلية إلا بعد التأكد من:

١.تاريخ الانتهاء

٢.ظروف التخزين مطابقة لما هو مكتوب على الغلاف.

٣. التغليف المحكم(لم يفتح من قبل).