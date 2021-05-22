الإمارات الأولى عالمياً في التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت دولة الإمارات صدارة الترتيب العالمي لمعدل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بـ121 جرعة لقاح لكل 100 شخص.

ووفقاً للتصنيف الذي نشرته "نيويورك تايمز" و"فاينانشال تايمز"، فإن إسرائيل جاءت في المركز الثاني "117 جرعة لكل 100 شخص"، ثم البحرين "93"، ثم أوروبا "92" فتشيلي في المركز الخامس "90"



ويعتمد التصنيف، الذي يضم مختلف دول العالم، على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الحكومات المحلية، ومقارنتها مع عدد سكان كل دولة.

وقدمت الإمارات أكثر من 11.9 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ إطلاق حملة التلقيح في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 122.001 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.