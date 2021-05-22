شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة من المنزل تلعب دور مسكنات الألم.. أبرزها القرنفل والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بأى ألم فى الجسم قد يؤثر على الحاله النفسية للمصاب به، ويبحث فى كثير من الأحيان عن العناصر الطبيعية التى تقلل من هذا الألم بعيدا عن العلاج الدوائى الذى يمكن أن يترك آثارا جانبية تضر جسم الانسان من ناحية أخرى ، وتكمن هذة العناصر التى تقلل الألم فى بعض الأغذية والمشروبات التى يتناولها الإنسان.

ووفقا لما ذكره موقع " health line" الطبى فإن هناك عددا من المواد الغذائية الموجودة بكل منزل من الممكن أن تستخدم كمسكنات طبيعية للألم لمختلف الأعراض التى تصيب أى شخص وفى مختلف المراحل العمرية ، موضحا أن أبرز هذه المواد الغذائية هى :

1 الزنجبيل

يحتوى على خصائص فعالة لتسكين الألم فهو مضاد للالتهابات ، ويخفف من آلام العضلات والمفاصل.



الزنجبيل

2 الثوم

مضاد حيوى طبيعى يساعد على علاج التهاب المفاصل ويستخدم لعلاج البرد .

3 القرنفل

مضغ القرنفل يساعد على التخلص من التهاب اللثة وآلام الاسنان .

4 النعناع

يحتوى على خصائص مهدئة للقولون العصبى كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن .





5 الخل الأبيض

يتم وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم .





6 الفلفل الأحمر " الشطة "

مسكن قوى لآلام العضلات والعظام فهو يقوم بعمل إحساس حرقة موضعى يخدر العصب ويمنع الشعور بالألم .





7 القرفة

تنشيط الدورة الدموية ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم وللأشخاص المصابين بضعف الدورة الدموية الطرفية .





8 الكركم

يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات .





9 الشوفان

يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء .





10 الماء

يساعد فى الحفاظ على رطوبة الأنسجة ويعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف .