فوائد الزعتر الأخضر للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - الزعترهوعشبة دائمة الخضرة منخفضة الطول يصل طولها تقريباً إلى (6 - 12 بوصة)، أوراقها صغيرة خضراء اللون، لها رائحة عطرية، سيقانها خشبية ورفيعة ويوجد لها أكثر من خمسين نوع مختلف في العطور التي تحبها النفس، وقد أجمع العشابون أي المختصون بعلم الأعشاب الطبية منذ القدم أن الزعتر يعادل في قيمته التطهيرية الفينيك الذي كنا ولا زلنا نستخدمه كمادة كيميائية للتعقيم والتطهير، ولكن الزعتر يتفوق عليه بفوائده الكثيرة بما فيها الأطفال، والتي يشرحها اختصاصي التغذية العلاجية الدكتور راسم عليان كالآتي.

فوائد الزعتر الأخضر للجهاز التنفسي عند الأطفال

يعالج الكحة عند الأطفال

ينصح بمغلي أوراق الزعتر للمساعدة لخروج المخاط من الشعب الهوائية، وكذلك تقليل حدة السعال الليلي عند الصغار.

يخفف من الاحتفان في الجهاز التنفسي وخاصة القصيبات.

يعمل على تهدئة وتخفيف الاحتقان في الأنف والحلق واللوزتين.

يعتبر من المطهرات للجهاز التنفسي العلوي.

في حال وجود حرارة فيعمل مغلي الزعتر على التعرق وتخفيف درجة حرارة الطفل.

فوائد الزعتر الأخضر لصحة الطفل

يقوي مناعة الطفل ضد الأمراض

يساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل.

يساعد الزعتر في علاج اضطرابات الحركة لدى الأطفال الذين يعانون من خلل الأداء الذي يظهر في مرحلة الطفولة.

يثبط الزعتر من نمو البكتيريا الضارة بصحة الطفل.

محاذير تقديم الزعتر الأخضر للطفل

يفضل عدم تناوله بكثرة