أسباب تورم قدمي الحامل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحدث بعض الأعراض المزعجة والمقلقة خلال الثلث الأخير من الحمل ومنها تعرض الحامل لتورم القدمين في الشهر الثالث، ولذلك تتساءل الحوامل عن أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق التعامل معها، ومدى خطورتها، ولذلك تساعدك الدكتورة رغد عبد الله، إستشارية النساء والولادة على أهم أسباب تورم القدمين في الشهر الثامن من الحمل خصوصاً وطرق علاجها كالآتي.

أسباب تورم القدمين في الشهر الثامن

تتحبس السوائل في الجسم

تحبس السوائل في الأطراف مثل اليدين والقدمين.

زيادة حجم الدم في الجسم بسبب وجود الجنين ونموه المستمر.

الوقوف الطويل وعدم مراعاة شروط الوقوف السليم.

ضعف الدورة الدموية في الساقين والأطراف.

الحمية الغذائية الفقيرة بالبوتاسيوم.

الحر الشديد في فصل الصيف.

زيادة استهلاك الكافيين.

وكثرة تناول الملح أي الصوديوم في الطعام مثل المخللات.

قد يكون تورم القدمين من أعراض تسمم الحمل في الثلث الأخير من الحمل.

متى يجب القلق من تورم القدمين في الشهر الثامن؟

الصداع يكون مقلقاً

في حال ظهور بعض الأعراض مع تورم القدمين أو الكاحل أو اليدين قد تصاب الحامل ببعض الأعراض المقلقة.

من هذه الأعراض أن تصاب بصداع شديد.

في حال وجود مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الصور، أو وميض الأضواء في العينين.

ألم شديد أسفل الضلوع مباشرة.

القيء.

نصائح لتفادي تورم القدمين في الشهر الثامن الحمل

يمكن رفع الساقين