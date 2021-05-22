5 أفكار أنشطة للأطفال في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - هل تفكرين في جعل أطفالك يستمتعون بعطلتهم الصيفية بعيداً عن التلفاز وألعاب الفيديو؟ صار هذا الهاجس حلم كل الآباء والأمهات، ولا يحققه إلا تعرّفك على بعض الأنشطة الصيفية وتوجيه أطفالك لممارستها، "الخليج 365 وطفلك" اختارت لك بعضها لملء أوقات فراغ أطفالك.

اصنعي معهم البيتزا

علميهم صنع البيتزا

سواء كانت بيتزا أو كيك، يعشق الأطفال الانغماس في تحضير العجين، وتأكدي أنها ستكون تجربة مسلية يتعلم فيها الأطفال كيفية اختيار المواد الأولية الصحية، ويتعودون على كمية الملح القليلة في مخبوزاتهم المفضلة، وسيستمتعون بتلك الجلسات الحميمية التي تجمع العائلة لتناول ما أعدّوه من بيتزا.

اجعلي التسوق في السوبرماركت متعة

تسوقوا في السوبرماركت

قد يكون التسوق هواية لبعض الأطفال خاصة البنات الصغار، ففكرة الذهاب إلى أحد مراكز التسوق الكبرى وممارسة رياضة المشي مع طفلك، هي رائعة، واجعليه يبدي رأيه فيما سيحتاجه المنزل من مستلزمات، لكن احرصي على تسجيل ما تحتاجونه في البيت قبل ليلة من مرافقته لك، بحيث تتفقدان ما ينقصكما في المطبخ، من لوازم الطعام والتنظيف.

لا تحرميهم من الحفلات المنزلية

الحفلات المنزلية للتواصل

طبعا يفضل عدم جمع الكثير من الأطفال، بسبب ظروف انتشار كورونا، لكن 3 – 4 أطفال، ليسوا مصابين بأي أعراض، يتم تعليمهم على خلع أحذيتهم على عتبة الباب الخارجية، وغسيل أيديهم عند دخول البيت، سيجعل الحفل أكثر سعادة. ادعيهم في حفلة منزلية على العشاء، واتركيهم يلعبون ويقضون وقتاً ممتعاً. خصوصاً إذا كان بينهم طفل جديد بين المجموعة، فهذا سيجعل الحفل مفيداً للتعارف.

اذهبوا إلى المكتبات العامة

المكتبة لتغذية الفكر

يمكن تخصيص يوم في الأسبوع للذهاب مع أبنائك إلى المكتبة العامة للقراءة والمعرفة، تتصفحون القصص وتتناقشون حولها والهدف منها. تنتشر أيضاً في المدن والمناطق نوادي للقراءة، حيث يقيم بعض الكتاب أنشطة للأطفال بدءاً من قراءة كتاب لتنمية قدراتهم العقلية.

لا بد من رحلة صيفية

رحلة عائلية

تكون مع الأسرة كزيارت الأماكن الأثرية والمناطق السياحية داخل البلد الذي تقيمون فيه، حيث تتوافر وسائل الترفيه بما يكفي للإسعاد الأطفال، وهي مهمة لأنها تعزز من قدرات الطفل في التواصل وتجعله شخصاً اجتماعياً. وتخلصه من الضغوط النفسية المتراكمة أثناء العام الدراسي، وتجعله يجدد نشاطه. كما أن هذه الرحلات تعزز ثقة طفلك بنفسه، وتشعره بتحمل المسؤولية، وتقوي روح المغامرة لديه.