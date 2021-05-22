تعرف على بديل الجبن عند التحول إلى النظام الغذائي النباتي

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

إحدى أكبر العقوبات أمام التحول إلى النظام الغذائي النباتي هي الاضطرار للإقلاع عن تناول الجبن. ولكن هناك بعض البدائل النباتية الشهية لوضعها على البيتزا أو المكرونة التي تستحق المحاولة قطعا.



جبن للبيتزا.. لا تقلق هناك نوع جبن نباتي منزلي الصنع بسيط ورائع على البيتزا واللازانيا، أو أي شيء يتم خبزه في الأساس في الفرن.

ويعد ببساطة بطريقة مشابهة لمزيج الدهون والدقيق المستخدم في صنع الصلصة (الصوص).

أولا قم بإذابة القليل من السمن النباتي في قدر، وضف القليل من الدقيق وفي النهاية بعض الماء أو مرقة خضار.

ضف بضع ملاعق كبيرة من الخميرة الغذائية (غذاء منزلي نباتي)، وقليلًا من الخردل والملح والفلفل للتتبيل ثم اسكبه ببساطة فوق طبقك. إذا كنت تريد أن يبدو الجبن النباتي مثل الجبن التقليدي، فقط أضف الكركم للقليل من اللون الأصفر.

موزاريلا.. للحصول على كرات تشبه الموزاريلا، قم بنقع الكاشو لساعتين على الأقل أو لليلة كاملة ثم قم بمزجه في الخلاط حتى يصبح كريمي. ضف زبادي الصويا وقليل من الملح وعصير ليمون ونشا التابيوكا. وإذا أمكنك الحصول على بعض الأجار (وهو عامل نباتي للحصول على قوام هلامي مصنوع من الطحالب) يمكنك استخدام هذا لجعل الموزاريلا النباتية أكثر صلابة.

الجبن الكريمي.. اللوز المقشر هو العنصر الرئيسي إذا ما أردت الحصول على بديل للجبن الكريمي المصنوع من اللبن. قم بغلي اللوز في ماء ساخن لدقائق قليلة حتى يصير ناعما ثم اهرسه مع عصير الليمون وحليب اللوز وقليل من زيت بذور اللفت ورقائق الخميرة. ويكون التتبيل بالملح والفلفل وابقه في الثلاجة في برطمان محكم الغلق.