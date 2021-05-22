"سبوتنيك في" ينضم للقاحات كورونا في العراق  

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بوزارة الصحة والبيئة في العراق إن بلاده أنهت التعاقد لشراء كميات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكر الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة والبيئة لصحيفة "الصباح"، السبت، أن وزارة الصحة والبيئة أكملت التعاقد مع الشركة الروسية المصنعة للقاح "سبوتنيك في" وستصل دفعة من اللقاح قريبا، فيما تجري الوزارة مفاوضات مع شركة موديرنا الأمريكية لاستيراد كميات إضافية من اللقاح.



وأضاف أن الوزارة حصلت خلال الأشهر الماضية على كميات من اللقاحات وهي فايزر الأمريكي وسينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، وأن الهدف من التعاقدات الجديدة على اللقاحات المعتمدة وتنوعها هي تطعيم جميع أبناء المجتمع لحمايتهم وسلامتهم من مخاطر الفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتلقيح 24 مليون نسمة للوصول إلى 70 % لتحقيق المناعة المجتمعية.

وكانت المستشفيات والمراكز الطبية العراقية قد شرعت منذ شهر آذار/مارس الماضي بعمليات تطعيم العراقيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى تجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم أكثر من نصف مليون شخصا في أرجاء البلاد بمن فيهم مواطني إقليم كردستان.

ووفقا لتقارير وزارة الصحة والبيئة في العراق، فإن عدد الإصابات المسجلة في العراق بفيروس كورونا تجاوز مليون و160 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات 16 ألفا و137 حالة منذ تشخيص أول حالة للفيروس في شباط/فبراير عام 2020.