تجربتي مع زيت الزيتون والليمون للتنحيف

بيروت - نادين محمد - بالرغم من أنه علاج قديم، ولطالما سمعت جدتي تتحدث عن أهمية تناول زيت الزيتون مع الليمون، سواء على الريق أو قبل النوم لصحة الجسم، خاصة الكبد، إلا أنه لم يخيل لي أن وصفتها هذه، ستكون مفيدة للتنحيف، أو ستكون الحل لفقداني بضع كيلوغرامات من وزني الزائد.

الأمر ليس بمعقد، ملعقة من زيت الزيتون مع أخرى من عصير الليمون الطازج، باتت من روتيني المسائي قبل النوم منذ أشهر تتجاوز الستة، فقدت خلال هذه المدة ما يقارب الـ 10 كيلوغرامات مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأجل ذلك سأعرض لكنّ تجربتي مع الليمون وزيت الزيتون للتخسيس.

فوائد زيت الزيتون والليمون للتخسيس



طبياً، يساعد هذا المزيج على التنحيف، إذ يعمل على كبح الشهية والتخفيف من نسبة الدهون في الجسم، خاصة المناطق التي عادة ما تتراكم فيها، كالبطن، الأرداف وسواها، وذلك لاحتواء زيت الزيتون على حمض الأوليك Oleic acid الذي يعرف بحمض الزيت، يذهب هذا الحمض إلى الأمعاء الدقيقة، فيتحول إلى هرمون أوليو ليثانولاميد Oleoylethanolamide الذي يعطي للمخ أمراً بالشعور بالشبع، ما يقلل من الشعور بالجوع وتناول كميات قليلة من الوجبات.

ليس هذا فحسب، فلزيت الزيتون والليمون، وإلى فوائد كل واحد منهما على حدة، منافع عدة تتعدى التنحيف.

فوائد أخرى لزيت الزيتون والليمون



• يحتوي مزيج زيت الزيتون والليمون على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية غير المشبعة، الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

• يعمل زيت الزيتون على تليين المعدة، ما يساعد في التخلص من مشكلة الإمساك، بدوره عصير الزيتون يسرع من عملية الهضم، وبالتالي، لذا يمكن تناول هذا المزيج على الريق.

• يساهم زيت الزيتون وعصير الليمون في الحماية من أمراض الكبد، خاصة مرض فيروس الكبد الوبائي سي، حيث يعمل المزيج على الحد من نشاط الفيروس وانتقاله إلى الخلايا السليمة في الجسم وتدميرها.

• يساعد مزيج زيت الزيتون والليمون على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يجنب حدوث جلطات محتملة.

• يقضي على القرحة المعوية أو التهابات المعدة.

• أما من الناحية التجميلية، يكافح ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه والرقبة ويضفي الحيوية والنضارة على البشرة، كما يعمل على تقوية الشعر وزيادة لمعانه، وبالفعل هذا ما لمسته من خلال تجربتي مع تناول مزيج زيت الزيتون والليمون.

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