“متخصص” يكشف العلاقة بين القهوة ومستوى ضغط الدم وأمراض القلب

المناطق - الرياض

أوضح البروفيسور زوربيك شوغوشيف، أخصائي أمراض القلب، كيف تؤثر القهوة في القلب والأوعية الدموية.

وقال، “تسبب القهوة ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة. وإن هذا الارتفاع محدود 10-20 ملليمتر عمود زئبق”. مشيرا إلى أنه أنه ليس من الضروري على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم التخلي عن شرب القهوة.لأن التأثير السلبي للقهوة مدته قصيرة وغير مؤثر.

وأوضح أن تناول القهوة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا أمر مهم جدا في حال ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأن الأشخاص يموتون ليس بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، بل بسبب المضاعفات التي يسببها”.

وأشار إلى أن هذه النتائج تنسب فقط إلى القهوة المطحونة حديثا والتي يتم تناولها باعتدال. لذلك لكي نستفيد من القهوة يجب أن ننتبه لمكوناتها وعدم الإفراط بتناولها.