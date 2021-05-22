تعرف على تأثير التدخين على نظافة الفم

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القاهرة - سامية سيد - تظهر علامات التدخين بوضوح في تجويف الفم، ويؤدي استخدام التبغ في البداية إلى تلطيخ الأسنان بشكل قبيح، وعادة ما تكون هذه البقع صفراء أو بنية على سطح الأسنان، وفى التقرير التالى نرصد علامات مشاكل الفم و أمراض وتورم اللثة بسبب التدخين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



تعرف على تأثير وأمراض ومشاكل التبغ والتدخين على نظافة الفم

علامات مشاكل الفم بسبب تعاطي التبغ

التدخين عادة ما يكون مصحوبًا برائحة الفم الكريهة.

أمراض اللثة بسبب التدخين

يؤدي استخدام التبغ غير المُدخَّن إلى زيادة سمك الطبقة الخارجية للخلايا في اللثة نتيجة لعملية تعرف باسم التقرن اللثوي، يمكن أن يؤدي استخدام التبغ، سواء للتدخين أو بدون تدخين، إلى التهاب اللثة، سوف تنتفخ اللثة ويصبح لونها أحمر وتنزف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكن أن يتطور هذا بشكل أكبر في شكل تراجع اللثة، حيث تنحسر، وتكشف جذر الأسنان.



أمراض اللثة بسبب التدخين

هل تعاني من تورم اللثة؟ فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للحصول على المساعدة

التغييرات في سطح المينا

يؤدي استخدام التبغ، وخاصة استخدام التبغ غير المدخن، إلى تسطيح سطح الأسنان، وهي عملية تعرف باسم تآكل الأسنان، هذه واحدة من أكثر الحالات التي يتم ملاحظتها عند كبار السن الذين يمضغون التبغ لسنوات عديدة، تحتوي منتجات التبغ من المواد الكيميائية التي تقلل من درجة الحموضة في تجويف الفم، مما يؤدي إلى فقدان المينا على سطح السن من خلال عملية تعرف باسم تآكل الأسنان.



سطح المينا

التأثير على الغشاء المخاطي للفم

يؤدي استخدام التبغ إلى مجموعة متنوعة من المظاهر على سطح الغشاء المخاطي في تجويف الفم، يؤدي إلى زيادة التقرن، والبقع البيضاء المعروفة باسم الطلاوة البيضاء والبقع الحمراء.