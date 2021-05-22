شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل وتلف الأسنان.. أمراض تسببها زيادة تناول السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص الإصابة بمرض السكر على اختلاف أعمارهم ، وتعود الاصابة إلى عدد من الأسباب أبرزها الممارسات غير الجيدة فى تناول الأطعمة غير الصحية والتى تحتوى دهون عالية فى تكوينها أو غيرها من مسببات الاصابة بالمرض .

ووفقا لموقع " only my health " الطبى فإن تناول كميات كبيرة من السكر عادات غذائية سيئة، وتعتبر المشروبات السكرية والحلوى والمخبوزات ومنتجات الألبان المحلاة المصدر الرئيسى لمرض السكر، ولكن حتى الأطعمة اللذيذة، مثل الخبز وصلصة الطماطم والبروتينات، يمكن أن يكون لها مصدر كبير من السكر فى الجسم .

وأضاف التقرير الذى نشره الموقع أن السكر يؤثر سلبا على الجسم فى نواحى كثيرة ومن أبرز أضراره :

1 الاكتئاب

ارتفاع نسبة تناول الحلويات لدى البالغين ترفع نسبة السكر فى الدم ، ووفقا لأحدث الدراسات فإن ارتفاع نسبة السكر ترفع من معدلات الإصابة بالاكتئاب.



الاكتئاب

2 تعفن الأسنان

تناول المزيد من الحلويات يؤدى إلى تعفن الأسنان، وانتشار البكتيريا العالقة فى الفم، والتى تسبب تجاويف الأسنان وتسوسها، وذوبانها على المدى الطويل .

3 التهاب المفاصل

تناول الكثير من الحلويات يسبب ارتفاع معدل الإصابة بآلام المفاصل بسبب الالتهابات التي تسببها في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

4 سرعة ظهور التجاعيد

يؤثر السكر على البروتينات فى مجرى الدم ويخلق جزيئات ضارة تسمى "إيدج"، أو منتجات غليكاتيون النهائية المتقدمة، وهذه الجزيئات تؤثر على الألياف والكولاجين فى الجلد ، وبالتالى يسبب ترهل الجلد وظهور التجاعيد .

5 الاصابة بالسكرى 2

زيادة تناول السكر يؤثر على مقاومة الكبد للأنسولين، وهو هرمون مهم يساعد على تحويل السكر فى مجرى الدم إلى طاقة ، وهذا يعنى أن الجسد غير قادر على التحكم فى مستويات السكر فى الدم أيضا، والتى يمكن أن تؤدى إلى داء السكرى من النوع 2.