شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لنزلات البرد.. تناول شاى الزنجبيل وخليط العسل مع الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون انسداد الأنف والاحتقان مسئولاً عن الشعور بعدم الراحة، فمن الشائع أن البحث عن علاجات منزلية بسيطة وسهلة للسيطرة على الحالة، وجميعها يمكن استخدامها من المطبخ مثل شاى الزنجبيل والليمون وغيرها، ويرصد موقع "Onlymyhealth" علاجات منزلية للبرد.

- فيما يلى.. 5 علاجات منزلية لعلاج نزلة البرد:

1- العسل والليمون

يمكن أن يساعد العسل وماء الليمون في التخفيف من أعراض البرد، مثل العطس والاحتقان، وبجانب ذلك يمكن أن يساعد العسل وماء الليمون في إنقاص الوزن أيضًا، حيث يمكنك تناول هذا المشروب مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، وكلا المكونين متاحان بسهولة في السوق وهما صحيان للاستهلاك اليومي أيضًا.

2- حليب الكركم

يعد هذا العلاج المنزلي من أفضل علاجات البرد، الكركم غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات وعلاج نزلات البرد، حيث يمكن تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم ليلاً.

3- شاى الزنجبيل

يُعرف شاي الزنجبيل بأنه مقوي للمناعة ويمكن أن يساعد أيضًا في مكافحة الحمى، يمكن لهذا المكون أن يجعل المسالك التنفسية خالية من أي احتقان أو انسداد ناتج عن السعال والبرد، يتم استخدامه في جميع أنحاء العالم لعلاج البرد في المنزل بشكل طبيعي، فهو عشب أيورفيدا يمكن أن يساعد في علاج العديد من الأعراض الأخرى لنزلات البرد والانفلونزا.

4- تناول الماء والسوائل الدافئة

يساعد شرب الماء والعصائر والمشروبات الدافئة والشوربة أيضًا في تخفيف أعراض نزلات البرد والاحتقان والوقاية أيضًا من الجفاف، كما يجب تجنب تناول والقهوة والمشروبات الغازية التى تحتوى على الكافيين ما قد يسبب المزيد من الجفاف.

5- ماء الملح الدافئ

المياه المالحة تساعد على علاج احتقان الأنف أحد أعراض الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، حيث تساعد فى إزالة جزيئات الفيروس والبكتيريا من أنفك، حيث يمكنك خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز "بيكربوناتو" في 240 مللى من الماء الدافئ، واضغط باصبعك ضغطاً خفيفاً أثناء وضع مزيج الملح في فتحتى الأنف بالقطارة وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتيجة مثالية.