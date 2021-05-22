شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو البروتين ودوره فى دعم المناعة وإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين مهم لأنه يبني العضلات ويهضم الطعام ويحافظ على الجلد متماسكًا وصحيًا، وتحتاج إلى تناول ما لا يقل عن 0.36 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم يوميًا، ويتكون جسم الإنسان من عشرات الآلاف من البروتينات الموجودة في كل خلية من خلايا الجسم ، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي لأي شخص يوفر البروتين أيضًا عددًا من الفوائد الصحية الأخرى أبرزها دعم المناعة والمساعدة على إنقاص الوزن، وفقا لتقرير لموقع insider.

ما هو البروتين؟

البروتين هو أحد ثلاثة أنواع من المغذيات الأساسية، والنوعان الآخران هما الكربوهيدرات والدهون، تتكون من الأحماض الأمينية والمركبات العضوية وتساعد على نمو أنسجة الجسم والحفاظ عليها، بما في ذلك العضلات والأوتار والأوعية الدموية والجلد، لذلك يعد تناول البروتين يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على وظائف الجسم الأساسية مثل بناء الأنسجة وهضم الأطعمة.

لماذا البروتين مهم؟

على عكس الكربوهيدرات أو الدهون ، لا يخزن جسمك البروتين ، مما يعني أنك بحاجة لتناوله كل يوم البروتين هو أيضًا المغذيات الكبيرة الوحيدة التي تحتوي على النيتروجين، وهو مكون هيكلي للأحماض الأمينية لا يمكن للبشر اكتسابها إلا من خلال الطعام.

يبني كتلة عضلية خفيفة عندما يقترن بتمارين المقاومة، تحافظ البروتينات أيضًا على كتلة العضلات الحالية.

يقوي جهاز المناعة عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء لمساعدة جسمك على محاربة العدوى.

يساعد في إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، كما يتطلب هضم المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات.

يحافظ على البشرة متينة وصحية بفضل دوره في بناء أنسجة الجسم والحفاظ عليها.

يدعم النمو السليم والتطور، خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة والحمل.

يساعد على هضم الطعام حيث إن البروتينات تخلق الإنزيمات اللازمة لتكسير الطعام إلى طاقة.

ينظم الهرمونات وخاصة خلال فترة البلوغ.

تشمل الفوائد الصحية للبروتين:كم تحتاج من البروتين كل يوم؟

يوصي مجلس الغذاء والتغذية الأمريكي التابع لمعهد الطب بتناول بروتين يومي لا يقل عن 0.36 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم ، أو 0.8 جرام لكل كيلوجرام.

لذلك ، يجب على الشخص البالغ الذي يزن 150 رطلاً أن يأكل 54 جرامًا على الأقل من البروتين يوميًا. بالنسبة للسعرات الحرارية ، يجب أن يأخذ البروتين حوالي 10٪ إلى 35٪ من مدخولك اليومي.

أنواع البروتين

تحتوي كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية على البروتين. ومع ذلك ، فإن المنتجات الحيوانية عبارة عن بروتينات كاملة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك ليعمل وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن تكون المصادر النباتية للبروتين غير مكتملة، حيث تفتقر إلى كمية كافية من واحد آخر من الأحماض الأمينية الأساسية.