شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن نوع جديد من فيروس «كورونا» منشأه الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يُعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018. وفي حالة التأكد من ذلك، قد يكون هذا ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يسبب مرض لدى البشر.

وقال الباحثون، الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في “دورية الأمراض المعدية السريرية”، أمس الخميس، إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا عامةً في الحيوانات على الصحة العامة للبشر.