دراسة تكشف عن نوع جديد من فيروس «كورونا» منشأه الكلاب

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يُعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018. وفي حالة التأكد من ذلك، قد يكون هذا ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يسبب مرض لدى البشر.
وقال الباحثون، الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في “دورية الأمراض المعدية السريرية”، أمس الخميس، إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا عامةً في الحيوانات على الصحة العامة للبشر.
وذكروا أنهم فحصوا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى في ولاية ساراواك في شرق ماليزيا،
وتبين أن ثماني عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب، وفقاً
لـ”العربية. نت”.
وقال معدو الدراسة إن النتائج تشير إلى أن هذا الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على
الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.
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