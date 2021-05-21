صحة ورشاقة

30 مليون جرعة لقاح من ألمانيا إلى "كوفاكس" بنهاية 2021

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، الجمعة، أن ألمانيا ستمنح بحلول نهاية 2021 ما يصل إلى 30 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى منصة "كوفاكس"، الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في إطار قمة الصحة العالمية لمجموعة العشرين في روما: "بالنسبة إلى المانيا، نحن مستعدون لمنح 30 مليون جرعة للدول الأشد فقرا وللدول النامية بحلول نهاية العام، شرط أن تصل اللقاحات التي طلبناها فعلياً".

وفي القمة نفسها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستمنح ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لآلية "كوفاكس" العالمية بحلول نهاية عام 2021.

في السياق، تعهدت مجموعات "فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون آند جونسون" المنتجة للقاحات مضادة لفيروس ، الجمعة، بتقديم 3.5 مليار جرعة بسعر الكلفة أو بسعر مخفض لأفقر البلدان.

وأوضح مسؤولو المختبرات الثلاثة خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية المنعقدة في روما أنه من المتوقع تسليم حوالي 1.3 مليار جرعة هذا العام، وبقية الجرعات في عام 2022.

وستكون متاحة بسعر التكلفة للبلدان المنخفضة الدخل وبأسعار مخفّضة للبلدان المتوسطة الدخل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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