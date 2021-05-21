شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب التهاب المعدة وأهم 6 خطوات للحفاظ عليها من الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام المعدة من أكثر الأعراض التى يمكن أن يصاب بها مريض المعدة فى عمر مبكر، والتى يكون مصدرها فى بعض الأحيان التوتر، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون بصفة مستمرة من آلام فى المعدة لعدة أسباب تختلف من شخص لآخر والتى عادة ما تظهر أيضا بسبب العادات الغذائية السيئة على مدار اليوم، أو تناول أطعمة تحتوى السمنة المفرطة وتسبب آلام فى المعدة.

وقال موقع " health line " الطبى إن هناك الكثير من الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على معدة سليمة بدون آلام وأبرز هذة الخطوات هى:

1 ممارسة الرياضة المتواصلة من 25 إلى 30 دقيقة يوميا، من خلال الحفاظ على المشى فى حالة عدم ممارسة الرياضة ولكن المشى بالخطوات السريعة.



الرياضة

2 الامتناع عن الأكلات ذات السعرات الحرارية .



الاكلات السريعة

3 تناول الوجبات الثلاثة فى مواعيدها الطبيعية ومنع تكدس الطعام فى وجبة واحدة على مدار اليوم .

4 التقليل من الأطعمة التى تحتوى على السكريات والحلويات والتى ترفع من معدلات الحموضة .

5 الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على الشطة أو الملح الزائد فى الطعام .

6 استخدام الأدوية الخاصة بالمعدة بانتظام وخاصة فى الصباح التى يصفها الطبيب المختص .

وأضاف الموقع، أن هناك حالات تحتاج إلى التدخل بمنظار المعدة والتى ترتفع فيها معدلات الألم والالتهاب لجدار المعدة ، ولابد من متابعة الطبيب المختص حتى لا يتسبب إهمال علاج المعدة فى الوصول لمضاعفات خطيرة بها قد تصل بالشخص للتعرض لثقب المعدة .