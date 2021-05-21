شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة قد يقلل مضاعفات كورونا الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تسريع البلدان فى جميع أنحاء العالم لحملة التطعيم لحماية الناس من عدوى كورونا، يعمل بعض العلماء على تطوير عقاقير لعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" تقوم العديد من الوكالات التنظيمية الصحية مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بتقييم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لاستخدامها كعلاج لأعراض كورونا، خاصة للأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى بسبب المرض.

وبالنسبة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة، فهى بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة مسببات الأمراض الضارة مثل الفيروسات، ويُعطى هذا النوع من الأدوية مبكرًا بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كشفت دراسة، قادها باحثون من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 60% لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا.