شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للانتفاخ.. تناول الزبادى وشاى الأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب الانتفاخ شعورًا بعدم الراحة في منطقة البطن، والشعور بتورم وضيق وألم في البطن، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب الانتفاخ، ولعل سوء امتصاص الغذاء هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة، بجانب الإمساك وتراكم الغازات وتغيير حركة الأمعاء، وبعض عادات نمط الحياة التي قد تساهم في الانتفاخ، تشمل الأكل بسرعة كبيرة ومضغ العلكة والتدخين، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

- فيما يلى.. علاجات منزلية فعالة للانتفاخ: 1- خل التفاح

يساعد خل التفاح على إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في التخلص من الألم والانتفاخ، يمكنك استخدام هذه الطريقة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله قبل وجبتك.

2- شاي الأعشاب

مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع والبابونج وجميعها لهم خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن أن يساعدك تحضير كوب من هذه الأنواع على إرخاء جسمك وعقلك.

3- التمرين

النشاط البدني طريقة رائعة للتخلص من الانتفاخ، عندما تكون في المنزل قم بممارسة اليوجا والتمدد ونط الحبل للتخلص من الغازات الزائدة في البطن.

4- السخونة

يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة على إرخاء العضلات وبالتالي تخفيف أعراض الانتفاخ، يمكنك استخدام وسادة تدفئة أو كيس ماء ساخن أو زجاجة والاحتفاظ بها فوق بطنك للشعور بالراحة.

5- الزبادي

يمكن أن يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادى في تنظيم ميكروبيوم الأمعاء الذي يمكن أن يساهم في صحة الجهاز الهضمي، حيث يمكنك كجزء من وجبة الإفطار أو الحلوى أو الوجبة الخفيفة.