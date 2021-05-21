شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح صحية لتقوية مناعة الجسم ضد كورونا.. أهمها تقليل الملح والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوقاية من فيروس كورونا تستلزم جسما سليما ومناعة قوية، حيث يزيدان بشكل كبير من فرصك في مواجهة الفيروس ويضع النظام الغذائي الصحي الأساس له.

ووفقا لموقع " timesofindia.indiatimes" أكد أن الأكل الصحي مهم جدًا خلال جائحة فيروس كورونا، يمكن أن يؤثر ما نأكله ونشربه على قدرة الجسم على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتعافي منها، كما يمكن أن تقلل التغذية الجيدة أيضًا من احتمالية الإصابة بمشكلات صحية أخرى، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان ومكافحة الأمراض المصاحبة.

أهم النصائح الصحية لتقوية مناعة الجسم

1- اختر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الذرة غير المصنعة والدخن والشوفان والقمح والأرز البني فهي غنية بالألياف القيّمة ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2- قلل من تناول السكر، السكر هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومقاومة الأنسولين والالتهابات، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان و من المهم مراقبة تناول السكر والاعتدال فيه لضمان استمرار الصحة.

3- الحد من تناول الحلويات والمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات العصير والسائل والمسحوق المركز والمياه المنكهة ومشروبات الطاقة والرياضات والشاي والقهوة ومشروبات الحليب المنكهة الجاهزة للشرب.

4- اختر الفواكه الطازجة بدلاً من الوجبات الخفيفة الحلوة مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة، عند اختيار خيارات الحلوى الأخرى ، تأكد من أنها منخفضة السكر واستهلك أجزاء صغيرة.

5- تجنب إعطاء الأطعمة السكرية للأطفال، لا ينبغي إضافة الملح والسكريات إلى الأطعمة التكميلية المقدمة للأطفال دون سن الثانية ، ويجب أن تكون محدودة بعد هذا العمر.

6- قلل من الملح ، بينما يعتبر الملح عنصرًا غذائيًا أساسيًا لجسمك ، إلا أنه يحتاج إلى التخفيف، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفشل القلب المتتالي والنوبات القلبية ومشاكل الكلى واحتباس السوائل والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

7-عند طهي الطعام وتحضيره ، استخدم الملح باعتدال وقلل من استخدام الصلصات والتوابل المالحة (مثل صلصة الصويا أو المرق أو صلصة السمك).

8- اشرب كمية كافية من الماء، الترطيب الجيد أمر بالغ الأهمية للصحة المثلى، يعد شرب الماء بدلاً من المشروبات المحلاة بالسكر طريقة بسيطة للحد من تناول السكر والسعرات الحرارية الزائدة.

9- الدهون ، خلافا للاعتقاد الشائع ، ليست كلها سيئة، الكثير من الدهون يمكن أن يسبب مشاكل صحية متعددة مثل السمنة وأمراض القلب والكبد الدهني وما إلى ذلك، لكن الجسم يحتاج إلى كمية صغيرة من الدهون الصحية لضمان التغذية السليمة.

10- اختر اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك التي تحتوي بشكل عام على نسبة دهون أقل من اللحوم الحمراء. والحد من استهلاك اللحوم المصنعة.