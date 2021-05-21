بريطانيا تتهم "فيسبوك" بتسهيل مهمة الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5)، شركة "فيسبوك" بأنها "تهسل مهمة الإرهابيين" بخططها المتعلقة بالتشفير التام للمحادثات.

وقال كين مكالوم، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (MI5) إن "خطط مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك لتشفير المحادثات، ستمكن الإرهابيين من التخطيط لهجمات على تطبيقي ماسنجر وانستجرام بدون أن تلحظهم أجهزة الأمن"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

وحذر رئيس جهاز الأمن البريطاني من أن "فيسبوك تستعد للتوقف عن استخدام الخوارزميات التي تحدد المحتوى غير القانوني"..

وتابع مكالوم خلال حديث مع "راديو تايمز" البريطاني إن الاستخبارات الداخلية "لا تسعى لمراقبة الجميع، ولكن هناك حالات نادرة، مع توفير الضمانات المناسبة، كان من الضروري فيها الوصول إلى محتوى الرسائل المتبادلة بين مشتبه بهم خطيرين".

وأشار إلى أن "القرارات التي يتخذها المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأمريكية لها الآن تأثيرات مباشرة على قدرة أجهزة الأمن في عرقلة أنشطة الإرهابيين أو عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال".

ومضى قائلا إن "كان هناك تفشير تام للمحادثات الإلكترونية بدون أية وسيلة على الإطلاق لإلغائه، فأنت في الواقع تمنح أي إرهابيين أو أشخاص ينظمون الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، تصريح دخول مجاني، حيث يعملون أن لا أحد يمكنه رؤية ما يفعلوه في الدردشات".

وقال المسؤول البريطاني إن "هذه مشكلة دون حل.. لسنا نسعى بأي طريقة لأي شكل من أشكال دولة الرقابة".

وتابع "ما نريده هو أنه عندما يوافق القضاء على الوصول إلى محتوى محادثات أو اتصالات، يجب أن تبني هذه الشركات وسائل تمكنا من العمل معنا للوصول إلى محتوى هذه الاتصالات".