شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف عن أطعمة شائعة تسبب سرطان القولون والمستقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت دراسة حديثة عن الآثار الخطيرة التي تسببها بعض الأطعمة المرتبطة بالعادات الغذائية الحديثة في العالم والتي انتشرت في العقود الأخيرة بشكل كبير.

تشير ورقة بحثية جديدة صادرة عن جامعة أكسفورد ونشرت في “JNCI Cancer Spectrum” ، إلى أن العديد من العوامل غير الوراثية، بما في ذلك زيادة تناول اللحوم الحمراء، ترتبط بزيادة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ولاحظ الباحثون ارتفاع معدلات سرطان القولون والمستقيم، بشكل خاص بين الأشخاص المولودين في الستينيات في دراسات شملت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان.

ونوهت الدراسة إلى أنه في هذه الفترة كانت هناك تغييرات كبيرة في النظم الغذائية بين الأجيال الشابة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل هذه التغييرات انخفاض في استهلاك الفاكهة والخضروات (غير البطاطس) ومصادر الألبان الغنية بالكالسيوم، بالتزامن مع زيادة الأطعمة المصنعة (مثل اللحوم والبيتزا والمعكرونة والجبن وما إلى ذلك) والمشروبات الغازية.