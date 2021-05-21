طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية جديدة وسط أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن مسلحو حركة طالبان، الجمعة، من انتزاع السيطرة على منطقة استراتيجية أخرى في قلب إقليم وارداك وسط أفغانستان.

ويعد ذلك ثاني نصر استراتيجي من نوعه تحققه طالبان خلال 48 ساعة الماضية، ومنذ انتهاء هدنة عيد الفطر المبارك بين الحركة والقوات الأمنية الأفغانية.



وقال عضوا المجلس الإقليمي محمد ساردار باختيار وخواني سلطاني، إنه بعد 4 أيام على الأقل من القتال، سيطر المسلحون على منطقة جالريز في وارداك.

وأضاف العضوان أن حوالي 35 فردا من قوات الأمن الأفغانية التي كانت متمركزة في المنطقة سلموا أنفسهم لطالبان، بعد حوالي 48 ساعة من القتال العنيف.

وأوضحا أن الجيش الوطني حاول توصيل إمدادات وتعزيزات من خلال الجو، ولكن العملية باءت بالفشل.

وهذه ثاني منطقة استراتيجية تنتزع طالبان السيطرة عليها في الآونة الأخيرة، بعد منطقة نيرخ.

وجالريز من المناطق الاستراتيجية في الإقليم، بالنسبة لطالبان وللحكومة الأفغانية، حيث إنها تربط بين العديد من المناطق الأخرى داخل الإقليم، كما يوجد بها الطريق الرئيسي إلى مناطق وسط البلاد، مثل إقليم باميان.

وبالسيطرة على جالريز، تستطيع طالبان بسهولة الآن تهديد مناطق أخرى في الإقليم، بل والسيطرة عليها، وفق ما أوضحه عضوا المجلس.

وسيطرت طالبان الخميس على منطقة دولت شاه في إقليم لاغمان، شرقي البلاد، دون أن تواجه مقاومة.

وقبل أسبوع، انتزعت طالبان السيطرة على منطقة استراتيجة في قلب إقليم وارداك، بالقرب من العاصمة كابول.