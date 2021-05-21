شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وضعية النوم على الوجه لمرضى كورونا فى الحالات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بفيروس كورونا المتقدمة يمكن أن يسبب عدوى رئوية خطيرة، وفي الحالات الحادة قد يؤدي أيضًا إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) والالتهاب الرئوي، ولكن يجب على المرء أن يتذكر أنه لا يصل الجميع إلى مرحلة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ومن المهم فهم وتحديد المرحلة الحادة والتى تحتاج إلى مزيد من الرعاية تجنبا لحدوث مضاعفات وطلب الرعاية الطبية فورا، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

مراحل الإصابة بكورونا

1. الوقت الذي تظهر فيه الحالة بدون أعراض ​​يكون الشخص مصابًا ولكنه يعمل فقط كحامل للفيروس ولا تظهر عليه أي علامات مرئية للعدوى، هؤلاء الأفراد هم ناشرون فائقون لأنهم ليسوا على دراية بالعدوى بداخلهم.

2. تشمل الفئة التالية الأشخاص المصابين بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي وتظهر عليهم أعراض واضحة مثل الحمى الخفيفة وآلام المعدة والإسهال والتعب والسعال والصداع والتهاب الملتحمة وما إلى ذلك.

3. ثم مرحلة الأعراض أكثر حدة يبدأ الأكسجين في الدم في التذبذب وقد يتطلب العلاج في المستشفى، يجب مراقبة مستوى الأكسجين في الدم بانتظام ويجب ألا يقل عن 94٪ على مقياس التأكسج النبضي وقد يكون الدخول إلى المستشفى مطلوبًا بناءً على نصيحة الطبيب.

4. الفئة الرابعة وتشمل الحالات الشديدة التي قد تؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ينتج عن هذا انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ، بسبب تلف الحويصلات الهوائية، ينتج عن الحالة ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس بمجرد أن يتطور المريض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، فإنه يؤدي في النهاية إلى الالتهاب الرئوي.

تقنيات لضمان الإمداد الكافي بالأكسجين

بالنسبة للعديد من كبار السن الذين يعانون بالفعل من ضعف في جهاز المناعة بسبب الحالات الطبية الأساسية مثل مرض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي أو ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المصاحبة الأخرى ، يصبح من المهم جدًا بالنسبة لهم أن يكونوا على دراية بطرق ضمان الإمداد الكافي من الأكسجين إلى رئتيهم حالة الإصابة بعدوى كورونا.

يحتاج كبار السن إلى الاستمرار في ممارسة تمارين التنفس للحفاظ على رئتيهم قوية يمكنهم أيضًا القيام بتمارين التنفس الذاتي عن طريق الاستلقاء على البطن عندما يكونون في عزلة ذاتية في المنزل وينخفض ​​مستوى الأكسجين إلى أقل من 94٪ على مقياس الأكسجة تعمل الوضعية على تحسين التهوية وتساعد على التنفس بسهولة وتجنب حالة نقص الأكسجة (ضعف الدورة الدموية للأكسجين).

تعمل وضعيه الاستلقاء على الوجه والبطن على تحسين راحة التنفس والأكسجين وهو مريح بشكل خاص للمرضى الذين تظهر عليهم علامات صعوبة التنفس وعندما يتم ذلك في الوقت المناسب يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في دعم رئتي المريض.

الطريقة الصحيحة لوضعية النوم على الوجه والبطن

يحتاج المرء إلى 4-5 وسادات: واحدة أسفل العنق وواحدة أسفل الصدر وأعلى الفخذين. توضع وسادتان تحت القصبة. هناك ما يقرب من 4 مواقف للوضعية الصحيحة ، ويجب على المسن التناوب بين المواقف كل 30 دقيقة يحتاج المرء أن يتذكر أنه لا ينبغي للمرء أن يستلقي في وضعية الكب أو الاستلقاء على الوجه إلا بعد ساعة من تناول الوجبة.

المواقف المختلفة في دورة الكب على الوجه هي كما يلي:

1. 30 دقيقة إلى ساعتين مستلقية على معدتك

2. 30 دقيقة إلى ساعتين مستلقية على جانبك الأيمن

3. 30 دقيقة إلى ساعتين من الجلوس

4. 30 دقيقة إلى ساعتين ملقى على جانبك الأيسر

5. ثم عد إلى وضعية الاستلقاء على معدتك

يحذر أثناء ممارسة هذه الوضعية من الآتى

● تجنب الكب على الوجه لمدة ساعة بعد الوجبات

● تجنب الكب على الوجه أثناء الحمل والتخثر الوريدي العميق

● المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والعمود الفقري ، كسور عظم الفخذ أو الحوض

● ينبغي أن يتم القيام به ما دامت مريحة أو بحد أقصى 16 ساعة في اليوم في دورات متعددة.

● تجنب إيذاء أي تقرحات ضغط أو إصابات أو بروز عظمى.