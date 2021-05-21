هل البطيخ آمن للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 03:41 مساءً - جدول محتوى

فوائد البطيخ للأطفال

أضرار البطيخ للأطفال

طريقة تقديم البطيخ للأطفال

يحتوي البطيخ على نسبة 92٪، من الماء، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية، التي ثبتت فائدتها لصحة البالغين والأطفال الرضع. البطيخ أيضًا مصدر جيد لفيتامينات "ب"، و"ج"، و"هـ"، ولمعادن الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. كل هذه العناصر الغذائية مهمة للتطور السليم للأطفال، تعرفي معنا إلى فوائد البطيخ للأطفال بالتفصيل، وطرق تقديمه المختلفة.

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فوائد البطيخ للأطفال

البطيخ يرطب جسم طفلك

ترطيب الجسم: البطيخ طعام مثالي لحماية طفلك من الجفاف، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، تعادل 92%

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من فيتامين "ج"، الذي يقوي جهاز المناعة لدى الطفل، ويساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

تحسين الرؤية: بما أن البطيخ مصدر جيد لفيتامين "أ"، فهو يساعد على تحسين الرؤية، وكذلك صحة الأسنان، والجلد، وتطوير الأنسجة الرخوة، والأغشية المخاطية.

تقوية العظام: يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، اللذين يلعبان دوراً كبيراً في تعزيز نمو العظام وقوتها عند الأطفال، والكالسيوم بالتحديد مهم أيضاً لتحفيز إفراز الهرمونات بأجسامهم.

المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء: البطيخ يحتوي على فيتامينات "ب"، التي تلعب دورًا مؤثرًا للغاية في تعزيز نمو أجهزة الرضع وتطورها، كتكوين خلايا الدم الحمراء، وتطوير الجهاز العصبي.

الحفاظ على صحة القلب: كلما نضج البطيخ، زادت كمية مادة الليكوبين فيه، التي تعد من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال. تعزيز عملية الهضم: لأنه غني بالألياف الغذائية، ما يساعد على علاج الإمساك، وتعزيز الهضم.

أضرار البطيخ للأطفال

تاكدي من حساسية طفلك للبطيخ

يوصى بالبطيخ للأطفال من عمر ثمانية أشهر، ولكن بعض الأمهات يقدمن الفاكهة لأطفالهن الرضع في عمر ستة أشهر. يمكن القيام بذلك أيضاً، بشرط الانتباه لردود الفعل التحسسية المحتملة للبطيخ على طفلك، التي تتمثل أعراضها في: الطفح الجلدي. الإسهال. القيء. الدوار. سيلان الأنف. فقد يصاب طفلك بطفح جلدي بعد تناول البطيخ بسبب الطبيعة الحمضية له، لذا يجب الانتباه لهذا الأمر جيداً، والذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت عليه أي أعراض حساسية، ولا تقدمي البطيخ مع أطعمة أخرى جديدة لرضيعك في الوقت نفسه، لأنك لن تعرفي ما إذا كانت أعراض الحساسية نتجت عن البطيخ أو طعام آخر.

كما أن البطيخ مليء بالبذور التي تزيد من خطر الاختناق، لذا تأكدي من إزالتها جميعًا قبل إطعامه لطفلك. واحرصي على أن يكون جالساً في وضع مستقيم عند تناوله.

طريقة تقديم البطيخ للأطفال

يمكنك تقديمه كعصير

1 - قطعي البطيخ قطعاً صغيرة، وأزيلي بذوره، ثم أطعميه لطفلك الرضيع.

2 - اهرسي البطيخ قليلًا، إذا كان طفلك غير قادر على أكل قطعه الصلبة الصغيرة.

3 - امزجي البطيخ مع أطعمة أخرى، كالموز أو الجزر أو الأفوكادو أو الخوخ أو التوت، لتعزيز القيمة الغذائية لطعام طفلك.

4 - ضعي شرائح البطيخ منزوعة البذور في الخلاط، واصنعي عصيراً لذيذاً لطفلك، ويمكنك إضافة فاكهة أخرى معه.

5 - قطعي البطيخ، وأزيلي بذوره، وقطعي معه الموز والخوخ، واهرسي كل المكونات قليلًا، وقدميها لطفلك.