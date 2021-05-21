كيف تقضين يوم الجمعة مع الأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 03:41 مساءً - قد يتعبك بقاء الأطفال من دون أي دراسة يوم الجمعة، فأغلبهم عندما يشعرون بالحرية، تزداد طاقتهم، لملء ذلك الفراغ من ساعات اليوم، حيث لا يمكن جمعهم مع أصدقائهم، أو الخروج بهم إلى أماكن الازدحامات في ظروف انتشار كورونا، "الخليج 365 وطفلك" تقترح عليك بعض الأنشطة، قومي بها مع أطفالك يوم الجمعة.

استفيدي من طاقتهم في الأعمال المنزلية

المساعدة في أعمال المنزل

دعيهم يساعدوك ليس في إعداد وجبة العطلة العائلية فقط، بل بالتنظيف معك، ابدأوا يداً بيد، وتبارزوا في ترتيب البيت فهذا يعلّم الأطفال كيفية التخطيط والتحليل، ويشعرهم بالمسؤولية كما أنهم سينصتون إلى توجيهاتك، ويقربهم التنظيف من بعضهم.

اجعلي في المنزل غرفة للتخييم

متعة التخييم في المنزل

اختاري معهم مساحة في المنزل، وضعوا فيها خيمة، وكأنكم في رحلة، يمكنك أيضاً تصميم خيمة على الطراز الهندي، وقراءة القصص في داخلها. لكن تناوبوا في رواية القصص.

أطفئي الأنوار واصنعي أشكال دمى أو طيوراً بيدك على الحائط

لعبة أصابع الظل

هذه الحركات من تشكيل أصابع اليد، عليك تعلمها مسبقاً من اليوتيوب، ستجدينها ببساطة، وجهي الكشاف الكهربائي نحو الحائط، وابتكري هذه الأشكال من الظل، يمكن حينها أن تلقي عليهم بعض القصص المثيرة، مع الاستماع لموسيقى هادئة من وحي الغابة والبيئة التي صنعتها.

نظمي حفلاً كروياً في البيت!

حفلاً كروياً في البيت

أحضري الكرات الشاطئية، ودعيهم يتقاذفونها في مساحة فارغة من البيت أو حتى على السرير، الأطفال يحبون كسر القواعد، حيث يمكنك دعوة صديقين لا أكثر، شغلي الأغاني وقدمي بعض المشروبات الطازجة المشابهة تماماً لتلك التي تشربونها على الشاطئ.

إعداد وجبات سريعة

تناول الوجبات السريعة

يحب الأطفال كسر النظام الصحي، بتناول الهوت دوج والبرجر يوم الجمعة، وإذا كنت تملكين حديقة صغيرة أمام منزلك، اختاري ساعة ملائمة في النهار بعد غياب الشمس، ودعي أطفالك يستخدمون مسدسات الماء، مع الاستمتاع بتناول الوجبات السريعة.

استمتعوا بلعبة البازل

البازل للأطفال الأصغر سناً

إن كان سن أطفالك ما زال صغيراً فدعيهم يلعبون بالبازل والألغاز، التي تناسب أعمارهم أكثر، أو خصصي معهم جلسة مسابقة للرسم، ومن يفوز ينال المكافأة، التي عليك تجهيزها مسبقاً، لكن لا تنسي مكافأة باقي الأطفال أيضاً فهي في النهاية مجرد لعبة.

تابعوا فيلماً من اختيارهم

تابعوا فيلماً

نظمي منطقة للجلوس من مقاعد هوائية أو أريكة، واجلسوا جميعاً لمتابعة الفيلم وأنتم تتناولون الفشار وبعض الحلوى التي يحبها أطفالك، وبعد الانتهاء من الفيلم، تعرفي على آرائهم في أحداثه، من ثغرات ونهايات غير منطقية، سيعلمهم هذا القدرة على التحليل والنقد البناء.

حدثوا الأقارب عبر الزوم

أحاديث مع الاقارب

اجعلي هذه مهمة الأب لجمع الأطفال في الخيمة، والحديث مع الأقارب، والاطمئنان عن حالة الجد والجدة، واللهو مع أطفال العائلة.

لا تحاولي القيام بهذه المهمة إلا إذا اضطررت لذلك، حتى لا تطول الأحاديث مع القريبات، أو تأخذ منحى قد لا يحبه الأطفال.