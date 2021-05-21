"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"كوفيد-19" "أقل بشكل كبير" من الأرقام الحقيقية على الأرجح.

وفي تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، قدرت المنظمة إن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في عام 2020 كان ثلاثة ملايين على الأقل أو ما يزيد 1.2 مليون على الأرقام المعلنة رسمياً.



وقالت: "نواجه على الأرجح إحصاءات أدنى من الواقع بشكل واضح فيما يتعلق بالوفيات المنسوبة بشكل مباشر وغير مباشر لكوفيد-19".

وتقدر المنظمة رسمياً أن حوالي 3.4 مليون شخص توفوا بشكل مباشر نتيجة لجائحة كوفيد-19 بحلول مايو/أيار 2021.

وأوضحت سميرة أسما، المديرة العامة المساعِدة لشؤون البيانات والتحليلات والتنفيذ، في مؤتمر صحفي افتراضي: "هذا العدد سيكون حقاً أعلى بمثلين أو ثلاثة أمثال لذا أعتقد أنه يمكن التقدير بثقة حذرة أن ما بين ستة وثمانية ملايين شخص توفوا".

وقال محلل البيانات في منظمة الصحة العالمية ويليام مسيمبوري إن هذا التقدير يشمل الوفيات غير المبلغ عنها بسبب كورونا، وكذلك الوفيات غير المباشرة بسبب ضعف قدرة المستشفيات والقيود المفروضة على التنقل وعوامل أخرى.

وأضاف: "التحدي هو أن أرقام الوفيات المبلغ عنها بسبب كوفيد-19 تكشف عن نقص في الإحصاء لذلك التأثير بالكامل".

ولم تقدم منظمة الصحة تقسيما للأعداد التي يشير إليها خبراء الصحة على أنها "معدل وفيات زائد".