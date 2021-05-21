كوريا الجنوبية تجيز لقاح موديرنا المضاد لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت وزارة الغذاء وسلامة الدواء في كوريا الجنوبية على استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا، حسب بيان، الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لقاح موديرنا هو رابع لقاح مضاد لفيروس كورونا يحصل على موافقة السلطات المختصة في كوريا الجنوبية بعد لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، وجونسون أند جونسون.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 561 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 134 ألفا و678 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 6 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1922.

كما تعافى من المرض 499 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 124 الفا و 158 حالة.

وتم تطعيم 11183 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير/شباط الماضي إلى 3 ملايين و772 ألفا و599 شخصا، وهو ما يمثل 7.3% من تعداد سكان البلاد.