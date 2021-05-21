توقفوا عن تصديق هذه الخرافات حول الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - تسود مجموعة من المفاهيم الخاطئة حول سلامة بعض الأغذية وفوائدها، مما يؤدي إلى خسارة القيمة الغذائية للأطعمة أو استهلاكها بشكل غير صحيح.

وفي حديث مع صحيفة إكسبريس البريطانية، كشف الدكتورة ديبورا لي عن مجموعة من المفاهيم الخاطئة والخرافات التي تحيط بالأغذية، والتي يجب التوقف عن تصديقها والأخذ بها.

قاعدة الخمس ثوان

هل صحيح أن الطعام الذي يتم إسقاطه على الأرض لمدة تقل عن خمس ثوان لا يزال آمنًا للأكل؟ للأسف لا.

وكانت دراسة أجريت عام 2016 على أربعة أطعمة هي البطيخ والخبز والخبز بالزبدة والحلوى الصمغية، قد أظهرت أن البكتيريا والجراثيم يمكن أن تنتقل إلى الطعام الذي يسقط على الأسطح المختلفة في غضون ثانية واحدة فقط.

يمكنك معرفة ما إذا كان الطعام غير آمن بمجرد النظر إليه

في حين أن العفن هو وسيلة مؤكدة لمعرفة أن الطعام غير آمن للأكل، لا يمكنك التأكد ما إذا كان الطعام لا يزال صالحاً للأكل بمجرد إلقاء نظرة سريعة عليه. والأفضل التأكد من تاريخ صلاحية الاطعمة وعدم تناول أطعمة منتهية الصلاحية، فحتى لو كان مظهرها جيداً ولا تفوح منها رائحة، فلا يزال هناك احتمال بأن تكون ملوثة.

تحتاج العلكة لسنوات لهضمها

ربما سمعت شائعة مفادها أنه إذا ابتلعت قطعة من العلكة، فسيستغرق هضمها سبع سنوات، لكن هذا ليس صحيحًا، مع ذلك ، إذا كنت تمضغ العلكة الآن، فلا تبتلعها.

وتقول الدكتورة لي “العلكة منتج لزج ولذيذ، ولكنها مصممة فقط للمضغ ولا يجب ابتلاعها أبداً، حيث تتكون من قاعدة صمغية وراتنجات وبوليمرات وألوان ومنكهات إضافية، وهي غير قابل للهضم تمامًا وتمر عبر الأمعاء خلال حوالي 24 ساعة تمامًا مثل الأطعمة الأخرى، ويخرج من الطرف الآخر مع البراز”.

جميع السعرات الحرارية متشابهة

تقول الدكتورة لي “صحيح أن كل السعرات الحرارية تنتج نفس القدر من الطاقة، لكن جسمك يستخدم هذه الطاقة بشكل مختلف، فعندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، هل سمعت عن مؤشر نسبة السكر في الدم؟ وعندما تحتوي الأطعمة على نسبة عالية منه فهذا يعني أنها تفرز الجلوكوز بسرعة بعد تناولها، وهذا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات الجلوكوز في الدم، ومع انخفاض هذه المستويات، تبدأ في الشعور بالجوع مرة أخرى، وتتوق إلى المزيد من الطعام”.

الأطعمة الغنية بالدهون ضارة بالصحة

نميل جميعًا إلى ربط الدهون في الطعام بدهون الجسم ونعتقد أن الأطعمة الغنية بالدهون تسبب البدانة، لكن هذا ليس صحيحًا.

وتوضح الدكتور لي “ليست كل الدهون ضارة، حيث يحتاج جسمك إلى الدهون غير المشبعة، على سبيل المثال، تلك الموجودة في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت بذور اللفت وزيت الذرة، وفي المكسرات والأفوكادو والأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والرنجة.

لا يجب تجاوز وجبة الفطور

على عكس الاعتقاد الشائع، لا بأس بل ومن المفيد تخطي وجبة الإفطار في بعض الأحيان. وتقول الدكتور لي “هناك العديد من الدراسات البحثية التي تظهر الآن أن فترات الصيام الطويلة (مثل الصيام المطول طوال الليل مع تخطي وجبة الفطور)، وتقييد السعرات الحرارية (المرتبطة أيضًا بعدم تناول وجبة الفطور)، ترتبط بفوائد صحية عديدة وتزيد من طول العمر”.

وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الفطور يأخذون سعرات حرارية أقل يوميًا من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

زيت جوز الهند مفيد للصحة

توصي الدكتور لي بالابتعاد عن زيت جوز الهند الذي يعد أساسياً في الكثير من الحميات النباتية، فهو عبارة عن دهون مشبعة بنسبة 90%، وتحرص مؤسسة القلب البريطانية على الإشارة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة تشكل خطورة على صحة القلب.

البرتقال هو أفضل مصدر طبيعي لفيتامين سي

عندما تفكر في فيتامين سي، فإنك تفكر بشكل تلقائي في البرتقال. لكن العديد من الفواكه والخضروات الأخرى تحتوي على نفس القدر أو أكثر من فيتامين سي. وبينما تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 79 ميلي غرام من فيتامين سي، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأحمر على 190 ميلي غرام من هذا الفيتامين.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحبتان من الكيوي تحتويان على 137 ميلي غرام من فيتامين سي، وكوب واحد من الفراولة يحتوي على 85 ميلي غرام من فيتامين سي، و يمكن الحصول على 80 ميلي غرام من فيتامين سي من حصة واحدة من الكرنب.