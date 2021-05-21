4500 خطوة كل يوم تساعد على العيش لفترة أطول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصح باحثون أمريكيون بالمشي 4500 خطوة كل يوم من أجل حياة أطول.

وجلبت دراسة جديدة أخباراً سارة لأولئك الذين يهتمون بالرياضة، حيث وجدت أن ممارسة المشي بشكل يومي يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول، وذلك وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وقال الموقع في تقرير نشره، الخميس، إن الباحثين في جامعة نورث كارولينا، الأمريكية، قد وجدوا أيضاً أنه لا يوجد اختلاف بين ما إذا كان الشخص يمشي مسافات طويلة بشكل متواصل، أو على دفعات قصيرة، قائلين إن مجرد ممارسة المشي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وتشير الدراسة، التي شملت أكثر من 16 ألف امرأة فوق سن الـ60، إلى أن مشي 4500 خطوة يومياً يعد كافياً للمساعدة في إطالة عمر الإنسان، وذلك بالمقارنة مع عدم المشي على الإطلاق، كما وجد الباحثون أن كل 1000 خطوة إضافية تساهم في خفض الوفيات بنسبة 28%.

وطلب مؤلفو الدراسة، التي تم إعلان نتائجها في مؤتمر نمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية لعام 2021 التابع لجمعية القلب الأمريكية، من المشاركين ارتداء جهاز يقوم بتتبع الخطوات لقياس معدل النشاط على مدى 4-7 أيام، وتتبعت الأجهزة كل شيء من المشي لمسافات طويلة في الخارج إلى الخطوات الصغيرة أثناء صعود السلالم.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة قد انخفض لدى النساء اللواتي مشين أكثر من 2000 خطوة يومياً، بشكل متواصل، بنسبة 32%، كما انخفض هذا الخطر بشكل أكبر لدى النساء اللواتي مشين 4500 خطوة في اليوم.

ونقل الموقع عن قائد الدراسة، الدكتور كريستوفر مور، قوله: "يواجه كبار السن العديد من العقبات التي تحول دون ممارستهم التمارين، ولذلك فإنه قد يجد البعض أنه من الجيد زيادة معدل المشي اليومية، مثل ركن السيارة بعيداً قليلاً عن وجهتهم للسير على الأقدام، أو القيام ببعض الأعمال المنزلية الإضافية".

ووفقاً للموقع فإن الأشخاص العاديين يمشون بين 3-4 آلاف خطوة يومياً، وهو ما يعادل المشي لما يقرب من 2 ميل، فيما يشير بعض الخبراء إلى أن ذروة اللياقة البدنية تتمثل في المشي حوالي 10 آلاف خطوة يومياً.