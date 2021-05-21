مصر تحاصر كورونا بـ400 مركز تطعيم بينها الأكبر في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكثف وزارة الصحة المصرية جهودها للسيطرة على الموجة الثالثة الشرسة لفيروس كورونا، بتجهيز أكبر مركز لتلقي اللقاحات.

واقتربت وزارة الصحة المصرية من الانتهاء من تجهيز أكبر مركز لتلقي اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط لتطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا.



وقالت تقارير صحفية إن "المركز ذو مساحة كبيرة جدًا، حيث تم تخصيص أرض المعارض بالقاهرة بأكملها للمركز؛ وتم تقسيمها بطريقة حضارية ومنظمة، بحيث تستوعب 10 آلاف مواطن يوميا".

وتتسع القدرة الاستيعابية للمركز لتطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا، ويشتمل على 96 عيادة، يتم خلالها إدخال البيانات وقياس العلامات الحيوية للمواطن وغرف لإعطاء اللقاح وغرفة خاصة لمتابعة الحالة بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة.

ويضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة لمكان مخصص لانتظار السيارات، ومواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ودورة المواطن في التطعيم لا تتعدى الـ10 دقائق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات سابقة، أنه تمت زيادة المراكز التي تقدم تطعيم كورونا وصلت لـ 400 مركز أكبرها في أرض المعارض، وأنه من المستهدف أن يتم تطعيم 10 آلاف شخص بالمركز الرئيسي بأرض المعارض يوميا و400 في كل مركز منتشر على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المراكز جيدة التهوية.

ولفت إلى أن مصر تعاقدت على 1.4 ألف لتر من لقاح سينوفاك الصيني لتصنيعها، وأشار إلى أن هناك قوافل من وزارة الصحة تتمركز عند مراكز توزيع المعاشات لتطعيم المواطنين، ولكن بشرط أن يكون قد سبق لهم تسجيل اسمهم على موقع الوزارة للحصول على اللقاح.



